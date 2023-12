Almudena Cid comparte sus primeras fotos con Gerardo Berodia: 'Gracias por hacerme sentir verano en invierno'

El amor ha triunfado en mayúsculas para Almudena Cid. La exdeportista y actriz que pusiera el punto final a su matrimonio con Christian Gálvez en 2021 ha recuperado la ilusión de la mano del exjugador y actual intermediario de futbolistas Gerardo Berodia. Así lo ha confirmado ella misma con dos imágenes cargadas de romanticismo que evidencian la dulce etapa que atraviesa junto al dueño de su corazón: "Gracias por hacerme sentir verano en invierno", ha escrito a modo de pie de foto junto al emoticono de un corazón rojo, el mismo que el mago del balón madrileño ha agregado a la biografía de su perfil social seguido de la palabra "ocupado", en referencia a su situación sentimental.

Una preciosa noticia muy celebrada

Sonrisas interminables, abrazos, conexión que traspasa la pantalla, alegría compartida, miradas... Las encantadores instantáneas que la estrella de la gimnasia rítmica ha hecho públicas demuestran, además de su unión y complicidad y de sus esculturales cuerpos bronceados, que juntos forman el mejor de los equipos. Los dos posados estivales que Almudena ha subido a su perfil social, en el que suma más de trescientos mil admiradores, se tomaron este pasado verano y ha sido ahora, a las puertas de poner el broche a un inolvidable año a nivel personal y profesional, cuando ha dado la buena nueva. Sin duda, una inmejorable forma de concluir un 2023 de grandes aprendizajes, retos y éxitos en todos los planos y de encarar una nueva y prometedora temporada en la que verá terminada la preciosa vivienda que ha comenzado a construir desde cero en un idílico entorno de su tierra natal, Vitoria; un lugar en el que podrán desconectar y disfrutar de la compañía mutua.

Las felicitaciones y celebraciones textuales no se han hecho esperar y el post se ha llenado rapidamente de cientos de comentarios y de miles likes en cuestión de minutos. Personalidades como Tania Llasera, Ana Milán o Cristina Fernández de Torres, esposa de Álvaro Castillejo Preysler, no han dudado en pulsar el botón de 'me gusta' y, entre las preciosas reacciones, pueden leerse mensajes como "qué bien verte tan feliz", "tu luz ciega", "te lo mereces", "me estáis haciendo sentir verano a mí" o "las personas son tan felices como ellas deciden ser". "Bonitos sois", ha escrito la reconocida humorista Martita de Graná, unas palabras similares a las de la actriz y cantante Andrea Guasch, íntima amiga de la pareja: "Cuánta luz y cuánta felicidad se ve en esta foto. ¡Sois maravillosos, amigos!".

Pasiones y valores comunes, la base de su noviazgo

A sus 43 años, Almudena está en un gran capítulo, radiante y con el corazón contento gracias, en buena parte, a Berodia, de 42, con quien tiene mucho en común. Además de su pasado deportivo y los férreos valores que ambos han absorbido de sus alabadas carreras, comparten mes de nacimiento y signo del zodiaco, géminis, ya que nacieron con un año y una semana de diferencia; el lado familiar y trabajador y el optimismo también les une, algo de lo que hacen partícipes a sus comunidades virtuales respectivamente y que, a partir de ahora, compartirán de forma conjunta. "Gracias por el cariño y el respeto que me hacéis llegar, especialmente en estos dos últimos años", expresaba hace unos días la polifacética intérprete, autora de Caminar sin punteras y creadora de El mundo de Olympia, que ya ha puesto en su casa de la capital el arbol de Navidad. Unas fiestas que prometen ser inolvidables.

