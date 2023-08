El emocionante discurso de Almudena Cid a Paloma del Río, la mítica periodista que se jubila tras 37 años retransmitiendo los deportes minoritarios

Loading the player...

Almudena Cid ha protagonizado uno de los momentos más emotivos del Mundial de Gimnasia Rítmica de 2023. La exgimnasta ha dedicado unas preciosas palabras a su compañera Paloma del Río, la mítica comentarista de RTVE que se jubila tras 37 años de carrera profesional, en los que ha sido redactora jefe, subdirectora de deportes, directora de programas deportivos y ha retransmitido 16 Juegos Olímpicos.

"Dame una mano. Ha llegado el momento de que cierres el micrófono y cuelgues los cascos, pero antes permíteme que te diga algo", ha empezado diciendo Almudena Cid. "Has puesto voz a la vida de muchísimos deportistas, a los distintos deportes, especialmente minoritarios durante estos 37 años de tu carrera profesional pero no sé hasta que punto eres consciente de que muchos recurrimos a nuestra etapa deportiva para reencontrarnos y para ponernos en valor y volvernos a sentir competentes ante los golpes de la vida y cuando lo hacemos recurrimos a esos vídeos y ahí estás tú, ahí estás ahora, estuviste y estarás siempre", ha continuado sin poder contener la emoción y sin soltar la mano de la periodista.

"De alguna manera con tu voz nos haces recordar aquella dura travesía que fuimos capaces de sostener. Si algo te define a ti es el rigor, la profesionalidad, la espontaneidad, la naturalidad, el compromiso y la igualdad. Y con todos estos valores has contribuido a hacer un mundo mejor y una sociedad mejor. Y tu voz también es nostalgia para muchas personas que te han escuchado a lo largo de toda su vida, en esos nueve Juegos Olímpicos y otros siete invierno porque de alguna manera ha gritado, ha vibrado, ha saltado desde sus casas con tu voz, con tus narraciones", ha dicho provocando las lágrimas de su compañera.

"Y ya por último, Paloma, has visto la retirada de muchos deportistas, sabes lo duro que es esa travesía y creo que también eres consciente de lo que supone dar ese paso definitivo a dejar el trabajo que te da una identidad. Esa identidad que tienes. Has estado cultivando muy bien hasta llegar a este momento. Nosotros los deportistas creo que hemos podido enseñarte desde nuestra humilde opinión el difícil proceso inevitable de la jubilación a través de nuestras carreras deportivas. Y tú a cambio nos has regalado tu voz que ha sido la banda sonora de todas nuestras vidas y carreras deportivas que nos recuerdan quienes fuimos y quiénes somos. El día que yo me retiré me dijiste: 'Almu, ya te puedes poner tacones'. Pues yo hoy te digo: 'Palo, cuando cierres el micro ya te puedes dar barrigazos en la playa'", ha finalizado.

Paloma del Río, muy emocionada, le ha dado las gracias y se ha fundido en un sincero abrazo con Almudena Cid. Ha sido entonces cuando la exgimnasta le ha dicho al oído: "Te quiero, gracias, gracias por todo, Palo, por todo lo que me has ayudado estos años. Gracias".

Cabe recordar que Almudena Cid se unió a las retransmisiones con Paloma del Río en 2012. En estos años han formado un tandem perfecto a nivel profesional, pero, sobre todo, personal. Han forjado una bonita amistad y se apoyan en todos y cada uno de sus proyectos. Paloma estuvo en la presentación del libro de Almudena, Caminar sin punteras, y Almudena estuvo en el 63 cumpleaños de Paloma, el pasado 4 de abril.