Almudena Cid, más sincera que nunca sobre su ruptura con Christian Gálvez y sus ganas de ser madre con Gerardo Berodia

La vida de Almudena Cid dio un giro de 180 grados a finales de 2021, cuando se separó de Christian Gálvez tras 15 años juntos. En ese momento, la exgimasta entró en un tunel muy oscuro y pensaba que no había salida. Afortunadamente, el paso del tiempo le ha devuelto la sonrisa. "Sí, lo he pasado muy mal, realmente mal", ha confesado en el programa Joaquín, el novato, de Antena 3. "El final de mi carrera coincidió con mi vida en pareja, esa transición la elaboré teniendo esa figura ahí y cuando de repente llega algo que tú no esperas, porque no es algo que se viera venir, sino que fue una cosa totalmente sorpresiva, sentí que mi vida entera se había ido", ha añadido.

- Christian Gálvez habla por primera vez sobre su próxima paternidad con Patricia Pardo

Su separación fue muy traumática y Almudena tuvo que hacer un trabajo muy importante para sobreponerse. "He entendido que mi valía depende de mí, que yo no dejé de ser o de tener lo que había construido como persona" por haber roto su matrimonio. La exgimnasta "sentía que me había desenvuelto a lo largo de mi vida desde un lugar donde yo no era la protagonista", por eso, cuando la relación se terminó, llegó a pensar que "nadie me va a llamar, no voy a tener trabajos como actriz, no me va a salir nada, me voy a hundir, nadie me va a querer, no sé querer... me empecé a ahogar y lo veía todo negro".

- Así hablaba Almudena Cid de su ruptura con Christian Gálvez cuatro días antes de saber que espera un hijo

- Almudena Cid, emocionadísima en la fiesta sorpresa que le ha organizado su novio, Gerardo Berodia

Afortunadamente, a su lado estaban dos grandes amigos que le ayudaron a "sobrevivir, a entender que nada se había ido, que todo seguía en mí". Antes, según ha explicado, "siempre estaba en un plano en el que tenía que demostrar y era agotador porque yo ya no tenía que demostrar nada más, ya he sido algo importante en mi vida, no entendí porque mi mente actuó de esa manera, creo que tiene que ver con la idea de seguir sintiéndote válida".

Ahora, ha empezado a valorarse y ha perdonado al presentador por lo ocurrido. "Sí, pero porque no tiene que ver con él, tiene que ver con perdonarme yo, con aceptarme yo, no tiene que ver nada con la otra persona, todo es sobre mí, sobre cómo entendí yo la vida después de la gimnasia. Hay un pequeño cuentecito que habla de la diferencia entre el sacrificio y el esfuerzo. No son lo mismo. Cuando tú te sacrificas, tu esencia se está perdiendo. Cuando te estás esforzando, no. Pues en el deporte yo he hecho sacrificios. Entendía que sacrificándome conseguía cosas y en mi vida en pareja pensaba igual, que sacrificándome conseguía cosas y no es así", ha reflexionado.

- Así fue la primera boda de Patricia Pardo antes de su enlace secreto con Christian Gálvez

En ese momento, para romper la intensidad que se había creado en el set de rodaje, Joaquín ha lanzado el siguiente chiste: "¿Tú sabes el libro que a mí me cambió un poco la vida? El libro de familia". Inmediatamente, Almudena ha roto a reír y ha exclamado: "El que no rellené yo nunca, menos mal, de la que me he librado".

Ese comentario ha allanado el camino para preguntar a la exdeportista por la maternidad. Y su respuesta ha sido muy reveladora, pues ha confesado que ella siempre quiso tener hijos. "Como ocurrieron cosas, algo cambió en mí, menos mal. Creo que el cuerpo es muy sabio y sabía que no, aunque... Siempre he pensado en esa experiencia, no lo sé, pero sí que doy gracias por no haberlo sido". En estos momentos, en cambio, no descarta ampliar la familiar. "Sí, ya veremos, tampoco es... espérate que esto es muy pronto", ha dicho, confirmando así su felicidad al lado de su actual pareja, el exfutbolista Gerardo Berodia.

La exgimnasta es muy cauta con su relación y quiere ir poco a poco. "He atravesado un proceso traumático, un duelo, necesito como estabilizarme emocionalmente porque todavía recuerdo muy fuerte todo, pero como que lo tengo colocado, sé ponerle distancia, lo hablo, entro en contacto con la emoción que me provocaba todo aquello porque soy muy empática, pero ahora soy capaz de disfrutar", ha manifestado.

Y con una sonrisa muy grande ha reconocido que está conociendo una nueva forma de amar. "Tengo que trabajar otra forma de ver las relaciones y necesito mi tiempo, pero estoy viviendo un momento maravilloso. Yo creía que estar enamorada era lo otro, entonces ahora digo: '¿Qué es estar enamorada?' Vamos a situarlo, no, entonces estoy como descubriendo...", ha contado con una luz increíble en su mirada.