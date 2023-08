Ramón García, tras grabar el primer programa del Grand Prix: 'Alguna lagrimilla se me escapó'

El estreno de la nueva temporada del Grand Prix arrasó en audiencia y reunió frente a la pantalla a los incondicionales del formato, que dos décadas después se han vuelto a emocionar con sus pruebas. Dos pueblos midiendo sus habilidades, tropezones, resbalones, bromas y la mítica vaquilla se dieron cita en la pequeña pantalla para alegría de los espectadores, que recordaron aquellas noches de verano de su infancia y en familia. A través de cientos de comentarios se sabe que los espectadores estaban encantados con el regreso del formato, pero ¿qué opinan sus presentadores de cómo fue esta primera entrega?

Las diez claves por las que el Grand Prix ha arrasado 18 años después

El programa ha revelado un clip en el que Ramón García y sus compañeros comentan sus impresiones tras grabar la primera competición, que ganó Alfacar, pueblo de Granada. García, reconocido rostro de la televisión ya había confesado que este formato le provocaba mucha emoción, algo que sintió de nuevo mientras daba forma al primer programa. “Después de 18 años, el poder volver a Grand Prix fue muy emocionante y, de hecho, alguna lagrimilla se me escapó” dijo. En ocasiones no es fácil traducir los sentimientos en palabras y es justo lo que le pasó a Víctor Ortiz, que interpreta a Wilbur, personaje que se enfrenta a las mismas pruebas que los concursantes, que dijo que se había quedado “en blanco” al hablar de sus sensaciones.

Sí que reconoció que “los juegos son más difíciles de lo que pensaba y de lo que veía yo en la tele”. La realidad siempre sorprende, se podría decir. La actriz Michelle Calvó se ha unido también a esta aventura en la que debuta como acompañante de los pueblos invitados y los padrinos, que dejan también momentos muy divertidos. “Sentí que se me iba a salir el corazón por la boca. Ya lo veréis, esto ha sido muy bonito” reconoció. Durante la primera entrega fue muy cuestionado el papel de Cristini, streamer que se encarga de comentar las pruebas y que trata de conectar el formato con las nuevas generaciones de espectadores. Un toque de modernidad que fue criticado por una parte de la audiencia.

La respuesta de Cristini a las críticas

Aunque ella afirmaba tras la grabación que había sido espectacular, tras comprobar la lluvia de comentarios críticos reaccionaba a través de su canal. “Estoy orgullosa porque no me lo he tomado como algo personal. Creo que si hubieran puesto a alguien que se llame Pepa, también se habría criticado. Ha sido más por el formato que por quién lo hace” dijo. Se siente orgullosa de su trabajo y sobre todo por haber sido pionera en una sección así. "He leído muchas críticas positivas también, sobre todo en medios especializados, por lo que con eso me quedo", apuntó.

La primera semana se reunió frente a la pantalla un 26,1% de cuota de audiencia y una media de 2.572.000 espectadores, datos que esperan repetir hoy en la segunda. En este caso la cita vuelve a ser a las 22.35 horas en TVE y se enfrentan Brion, municipio situado en A Coruña (Galicia), y Yepes, municipio de la provincia de Toledo. Los padrinos que les ayudarán en la competición, por ejemplo en la prueba de la patata caliente, serán los actores cómicos Carolina Iglesias (conocida como Percebes y grelos en las redes sociales), que va con Brion, y Goyo Jiménez, con Yepes. ¿Quién ganará en esta ocasión?