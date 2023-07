Cristinini explota por las críticas hacia su trabajo en el programa ‘Grand Prix’

Falta un día para la emisión de la segunda entrega del Grand Prix, uno de los programas más icónicos de la televisión española, que ha arrasado tras su regreso 18 años después. El espacio se convirtió en el mejor estreno del año en televisión alcanzando cifras récord de audiencia. El programa, capitaneado por Ramón García, ha devuelto la ilusión de los espectadores que ansiaban el regreso del formato.

En líneas generales, el programa ha recibido muchas alabanzas pero también hay personas que no están contentas con algunas incorporaciones. Muchas de las críticas han ido directas a una de las dos compañeras del presentador, Cristinini. La streamer ha dado un toque de modernidad al formato, comentando cada una de las pruebas como si estuviera en su plataforma de streaming. Pero esto no ha sentado bien a todos los espectadores, que cuestionaron su labor durante toda la emisión, y posteriormente, la "poca necesidad" de tener a una persona narrando todas las pruebas, ya que para muchos de ellos, distrae al espectador.

La creadora de contenido lleva ya seis años en la plataforma de streaming, donde acumula más de 3 millones de seguidores que alaban su cercanía y espontaneidad. En un principio, la joven optaba por guardar silencio, pero fue el pasado jueves cuando reaparecía ante sus seguidores que decidió hablar sobre cómo ha afrontado este reto, y sobre todo, cómo ha vivido las críticas: "No había necesidad de responder", comenzaba diciendo, asegurando que "una respuesta caliente no habría hecho otra cosa que multiplicar la polémica" y que ella está muy orgullosa de su trabajo.

Cristinini tiene claro que las críticas recibidas no han sido porque sea ella quién esta detrás de los micros, más bien por la labor que ejerce. "Estoy orgullosa porque no me lo he tomado como algo personal. Creo que si hubieran puesto a alguien que se llame Pepa, también se habría criticado. Ha sido más por el formato que por quién lo hace", señala la joven. "Había muchos haters míos que me criticaron a mí, pero la mayoría eran personas que no les había gustado el formato", reconoce. Una labor por la que se siente muy contenta de ser la primera que ha abierto este camino. "He leído muchas críticas positivas también, sobre todo en medios especializados, por lo que con eso me quedo", sentencia.

