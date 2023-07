'El Grand Prix del Verano' ya tiene fecha de estreno

Ya hay fecha de estreno para el programa más esperado de este 2023. El próximo lunes, 24 de julio, a las 22:30 horas, Televisión Española emite El Grand Prix del Verano, cargado de novedades, pero manteniendo el espíritu que conquistó a millones de espectadores durante más de una década, de 1995 a 2005. Ha sido Ramón García, presentador de este mítico concurso, el encargado de anunciar la fecha en Radio Nacional. "Habéis estado detrás de esta noticia durante meses, algunos durante años... Pasamos juntos la resarca de las elecciones. Para oxigenarnos. El próximo lunes tortilla de patata, pimientos verdes y la familia y los amigos delante de La 1 de Televisión Española", ha dicho emocionado.

"Es un nuevo Grand Prix, pero manteniendo la esencia de toda la vida, de lo que recordamos, ese es el equilibrio que queríamos buscar, no podíamos hacer El Grand Prix de los 90, la televisión ha cambiado, la forma de comunicar ha cambiado, pero no queríamos perder ese divertimento, eso que unía a las familias, y yo creo que hemos hecho esa combinación perfecta y nos está saliendo muy bien, ya hemos grabado cuatro programas y El Grand Prix tiene mucha vida, está muy divertido y yo espero que guste mucho a los espectadores", ha añadido el presentador vasco antes de lanzar una divertida broma. "Lo único viejo de este Grand Prix soy yo".

Ramón García también ha confesado qué espera de esta renovada edición del concurso. "El Grand Prix es el programa del abuelo y del niño, era el programa que la familia veía unida en verano. ¿Seremos capaces ahora, en el 2023, de unir a la familia? Esa es mi expectiva, esas son las ganas que yo tengo y me gustaría", ha comentado. "Ahora, a través de las redes sociales, me llegan mensajes de chavales que eran niños entonces que van a quedar para verlo, que van a intentar juntarse las familias para verlo. El Grand Prix le recuerda a la gente su infancia, esa unión familiar de cuando estaban todos los componentes de la familia, y eso es un toque emocional que tiene El Gran Prix que no tienen otros programas", ha finalizado.

El vasco no conducirá solo el programa. Tendrá dos compañeras de lujo en el plató: la actriz Michelle Calvó y la presentadora y creadora de contenido Cristinini. Michelle estará con los alcaldes y padrinos y se acercará a las gradas para hablar con los participantes. Cristina, por su parte, será la experta en juegos y los retransmitirá desde una cabina. Además, estará muy pendiente de las redes sociales para conectar el programa con el público más joven. Junto a ellos, estará Wilbur, encargado de mostrar la mecánica de las pruebas en tono cómico y mediante acrobacias.

La cadena pública también ha confirmado cuáles serán las dos primeras localidades en participar: Alfacar (Granada) y Colmenarejo (Madrid). Y los nombres de los padrinos: Miguel Ángel Muñoz y Lolita Flores.

El Gran Prix del Verano regresa con sus juegos de siempre, los troncos locos, los bolos, la patata caliente..., y otros nuevos, como la guardería y escala como puedas, dos gymkanas en las que estará molestando a los concursantes el Dinosaurio Niko. Además de Niko, los espectadores podrán ver a la mítica vaquilla, que será un señor disfrazado con un traje al estilo mascota de la NBA americana.

"Ganas de que disfrutéis de este regreso tan esperado. Gracias por el cariño que estamos recibiendo", ha exclamado Ramón García, de 61 años. Entre los cientos de mensajes que ha recibido se encuentra el de Anne Igartiburu, con quien tantas veces dio las campanadas en TVE. También el del presentador Frank Blanco y la cantante Verónica Romero, de Operación Triunfo.

Así será la dinámica de 'El Grand Prix del Verano' 2023

Tal y como ha explicado la cadena pública en una nota de prensa, en esta edición participarán ocho pueblos que se enfrentarán de dos en dos en cuatro programas eliminatorios, donde los cuatro mejor puntuados se clasificarán para las dos semifinales. El pueblo ganador de cada una de ellas accederá a la gran final.

Además de las localidades de Alfacar (Granada) y Colmenarejo (Madrid), participarán los pueblos de Aguilar de Campoo (Palencia), Brión (Coruña), Cervelló (Barcelona), Los Montesinos (Alicante), Tineo (Asturias) y Yepes (Toledo).

