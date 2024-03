Patricia Cerezo felicita a su hermana 15 años menor con las mejores fotos de su infancia

Patricia Cerezo ha publicado algunas de las fotos más bonitas de su hermana para celebrar una fecha muy especial en su familia. "El mejor regalo que me hicieron mis padres no llegó un 6 de enero, sino el 2 de marzo de 1988. Hace 36 años nacía mi hermana Rocío y fue uno de los días más felices ( y más divertidos) de nuestra familia. Querida Cosh, feliz cumpleaños. Que sigas celebrando la vida con esa energía, con esa actitud maravillosa para afrontar todo lo que la vida te pone en su camino y con la familia tan bonita que has formado. Te quiero infinito", ha sido la cariñosa felicitación de cumpleaños de la exmujer de Ramón García a su hermana pequeña, a la que está muy unida.

La colaboradora de televisión en el programa De Viernes en Telecinco está muy orgullosa de su familia y de ella presume en redes sociales. Patricia es la mayor de tres hermanos, le sigue su hermano José Luis, de 50 años, y Rocío, que acaba de cumplir 36 años y es psicóloga clínica de niños y adolescentes. Hace apenas cinco años todos ellos tuvieron que despedirse de su padre, José Luis Cerezo, con mucho dolor y año tras año siguen compartiendo recuerdos en las fechas más señaladas, mientras disfrutan de la compañía de su madre, Pilar de Castellví, a quien dirigen bonitas dedicatorias.

Tras el fallecimiento de su progenitor, Patricia Cerezo se refugió en su marido, el presentador Ramón García, con quien llevaba más de dos décadas casada y tiene dos hijas, Natalia, de 20 años, y Verónica, de 17. Sin embargo, el matrimonio terminó varios años después. La noticia de su divorcio en julio de 2021 sorprendió a todos después de veinticuatro años juntos. Ahora, dos años después de tomar caminos separados, Patricia triunfa como colaboradora de televisión y mantiene desde 2021 un noviazgo con Kiko Gámez, director global de e-commerce, márketing y tecnología dentro del grupo Telefónica, del que está muy enamorada.

