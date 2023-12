Ramón García recuerda cómo él y Patricia Cerezo le contaron a sus hijas que se divorciaban tras media vida juntos

Es uno de los grandes comunicadores de nuestro país y, a sus 62 años, Ramón García puede presumir de una brillante carrera profesional como pocos han tenido y de una vida personal más que satisfactoria. Estuvo casado durante casi un cuarto de siglo con la periodista y colaboradora televisiva Patricia Cerezo, cuyo matrimonio se acabó en 2021, una relación de la que nacieron las dos personas más importantes de su vida: sus hijas Natalia y Verónica.

Echando la vista atrás al rememorar el momento de su separación, el presentador vasco ha desvelado cómo él y su ya exmujer le contaron entonces a sus chicas que lo suyo había terminado. "Lo hicimos entre los dos. Charlamos ambos con ellas, que es como se debe hacer, y lo entendieron perfectamente", relataba Ramontxu con mucha sinceridad en una entrevista que se emitía este viernes por la noche en el programa Plano General (La 2).

"Hoy en día los niños y las niñas están tristemente muy acostumbrados a ver rupturas de sus padres o de matrimonios de amigos. Por lo tanto, cuando tú les explicas todo, lo recogen mejor que nuestra generación, por ejemplo", añadía al respecto el conductor de las campanadas, que en apenas una semana volverá a repetir en la madrileña Puerta del Sol para retransmitir la uvas tras veinte ediciones haciéndolo.

En cualquier caso, sí aclara el presentador de El Gran Prix y En compañía que todo aquel proceso no estuvo exento de dolor. "En un divorcio se sufre mucho y la sensación que te queda es de fracaso. Hay gente que dice que no, que luego al final tienes una nueva vida...", señalaba el también locutor radiofónico, agregando que para él ese fue "un proyecto vital que había hecho" pero no logró que funcionara como le hubiera gustado.

"Se pasa muy mal y yo, además, para esa cosas soy muy sentimental y no lo llevé bien", ha confesado sin tapujos. "Cuesta salir de ahí" y tienes que "aprender a vivir de otra manera", exponía sobre el siguiente paso al que se enfrentó tras el fin de su bonita historia junto a Patricia. "Vas siguiendo tu día a día, teniendo dos hijas maravillosas en común y sobre eso vas creando" la vuelta a la normalidad, afirmaba.

Sobre si está cerrado a encontrar de nuevo a alguien que le ilusione, responde tajante que "no, a eso nunca, pero el amor no se debe buscar". A la ahora de dar con esa persona ideal, considera Ramón García que tarde o temprano es algo que llega, poniéndose a él mismo como paradigma: "Yo me casé con 35 años cuando pensaba que me iba a quedar soltero y no tendría hijos... y, al final, mira".

En cuanto a su estado actual, asevera que "ahora estoy bien" después de haber "pasado un duelo" y estar un tiempo calmado: "Soy un hombre que invierte mucho tiempo en mi trabajo y en mis hijas", que tienen 20 y 17 años respectivamente. "Salgo con los amigos, me voy a Bilbao con la cuadrilla... pero ligo menos que los gases nobles, es una cosa terrible", afirma con humor sobre cómo transcurre esta etapa, donde "el día que llegue el amor, estaré feliz de la vida".

