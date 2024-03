Patricia Cerezo a punto de celebrar 3 años de relación con Kiko Gámez: 'Eres mi vida'

Loading the player...

"Porque contigo todo es mejor. Porque el amor no duele. Porque eres mi vida. Felicidades Kiko Gámez. Quiero celebrar la vida siempre contigo", solo hace falta leer la felicitación que Patricia Cerezo le hacía a su actual pareja, Kiko Gámez, en su último cumpleaños para darse cuenta del dulce momento que atraviesa la periodista. En el terreno profesional la vida también le sonríe desde que la colaboradora de televisión participa cada semana en el programa De viernes, que se emite en Telecinco. En su faceta más privada, Patricia vive felizmente enamorada de Kiko Gámez, director global de e-commerce, márketing y tecnología dentro del grupo Telefónica. Tan solo hay que fijarse en las imágenes que ha compartido al lado de su actual pareja para darse cuenta de que Patricia Cerezo, ex mujer del presentador Ramón García, está viviendo una intensa relación que está a punto de cumplir 3 años. ¿Piensan irse a vivir juntos pronto?, ¿quién es la pareja de la periodista? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

