Vuelve 'El Grand Prix' con Ramón García pero sin Mar Regueras, ¿qué ha sido de ella?

Este verano vuelve El Grand Prix y Televisión Española tiene todo preparado parado. Hasta las localidades que van a participar en el concurso: Aguilar de Campoo (Palencia), Alfacar (Granada), Brión (Coruña), Cervelló (Barcelona), Colmenarejo (Madrid), Los Montesinos (Alicante), Tineo (Asturias) y Yepes (Toledo). El formato regresa con Ramón García como presentador, pero sin la compañía de una de las presentadoras más recordadas del programa, la barcelonesa Mar Regueras. En su lugar estarán la creadora de contenido Cristinini y la actriz Michelle Calvó.

- Conoce a las nuevas presentadoras que acompañarán a Ramón García en 'El Gran Prix'

El Gran Prix se emitió de manera ininterrumpida durante una década, de 1995 a 2005, y Mar estuvo al frente de la edición de 1996. Su experiencia en el programa fue inolvidable, pero no tan sencilla como se percibía al otro lado de la pantalla. “Mi experiencia fue buena, he aprendido muchísimo. Cierto es, que Ramón en algún momento me lo hizo pasar un poco difícil porque era un profesional como una copa de un pino, pero también muy exigente”, dijo a finales de 2022 en una entrevista concedida a Socialité.

En este programa también contó que a día de hoy trabaja en una notaría después de haber participado en numerosos programas de televisión (El gran juego de la Oca y El semáforo), series de éxito (El comisario, Herederos, Sin identidad, Servir y proteger o La baronesa) y haber estado nominada al Goya a mejor actriz de reaparto en 2003 por la película Rencor. "A mí me han preguntado si me he retirado. Yo jamás me he retirado, si acaso me han retirado", sentenció la barcelonesa, que añadió: "Yo sigo en activo y seguiré siendo actriz hasta que me muera, otra cosa es que hoy en día no vivo de esto".

A sus 53 años, Mar vive por y para su hija Violeta, nacida el 1 de noviembre de 2006. La niña es fruto de la relación que la actriz mantuvo con el actor y político Toni Cantó. La pareja parecía muy feliz, pero cinco meses después del nacimiento de la pequeña llegó la ruptura. "Prefiero no contar los mot ivos de m i separación, porque fueron muy duros", dijo la actriz y presentadora en una entrevista concedida a ¡HOLA!, en la que reveló que estaba criando a su hija sola. "Creo que ser madre es el trabajo más difícil del mundo, aunque ya lo dice el refrán: 'Más vale sola que mal acompañada'", añadió.

Mar luchó para que su hija tuviera el mayor contacto posible con sus dos hermanos, Carlota, la hija que Toni Cantó tuvo con Eva Cobo en 1992, y Lucas, el niño que tuvo con Carla Hidalgo en 2003. "Con Carla Hidalgo no tengo ninguna relación, pero no porque yo no quiera, y con Eva Cobo, fantástica. Es una persona que me ha ayudado muchísimo. Ha tenido unos detalles increíbles. Ha sido gracias a ella que en algunos momentos no me he sentido tan sola", contó en la revista.

Mar también estuvo al lado de Eva en uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su hija Carlota con tan solo 18 años. La joven falleció el 29 de enero de 2011 en un accidente de tráfico en Cabrera de Mar, Barcelona, y su pérdida provocó un enorme dolor en sus seres queridos. "Eva Cobo es una persona fabulosa, a quien considero mi amiga. Es desgarrador. Carlota era una belleza por dentro y por fuera, igual que su madre", dijo Mar en ¡HOLA!. "Es una tragedia de tal magnitud que no puedes decir nada acerca de ello. Es lo peor que le puede pasar a una madre. Y a mí, desde luego, lo peor que me ha pasado en mi vida", añadió.

- Toni Cantó: 'Mi hija Carlota era una mezcla apasionante de compasión y combatividad'

Violeta solo tenía cuatro años cuando perdió a su hermana mayor y Mar evitó exponer cómo había comunicado una noticia tan triste a la pequeña. "Preferiría no hablarte de eso, por respeto a mi hija y a su intimidad. Es algo muy personal que pre ! ero no re " ejar en los medios. El dolor es demasiado grande. Es cuestión de respeto a mi vida íntima, a la de Violeta y, sobre todo, al resto de la familia involucrada", respondió en ¡HOLA!.

En la actualidad, Violeta, de 16 años, es una adolescente muy alegre y espontánea, que lleva el arte en las venas. Canta, baila claqué y es la mejor amiga de su madre, con quien viajó a Seychelles en 2019. Físicamente, según Mar, se parece mucho a su padre y a su hermano Lucas.