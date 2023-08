Mar Regueras denuncia su situación después de once años sin poder trabajar como actriz La que fuera presentadora de 'El Grand Prix' y nominada al Goya por la película 'Rencor' trabaja ahora en una notaría y lamenta no haber podido dedicarse a la interpretación

Regresó El Grand Prix, pero lo hizo sin Mar Regueras, la presentadora que acompañaba a Ramón García en el programa líder de audiencia que se emitió de forma ininterrumpida de 1995 a 2005 en Televisión Española. La actriz barcelonesa, de 53 años, se ha sincerado en una entrevista sobre su situación laboral, que nada tiene que ver con su profesión. Trabaja en una notaría y denuncia que desde hace más de una década no puede vivir de su oficio como actriz. "Yo creo que el éxito de lo que sea es poder vivir de tu profesión y yo ahora mismo no puedo vivir de mi profesión, y sin entender muy bien el motivo. No me siento muy bien tratada”, señaló al ser entrevistada en Espejo público.

La intérprete participó en programas como El gran juego de la Oca y El semáforo, series de éxito como El comisario, Herederos, Sin identidad, Servir y proteger o La baronesa y estuvo nominada al Goya a mejor actriz de reparto en 2003 por la película Rencor. Sin embargo, desde que cumplió 40 años su teléfono dejó de sonar sin explicación alguna. "No puedo haber hecho nada tan grave para merecer un castigo o una cárcel de 11 años. Ha sido durísimo, al final una persona creyó en mí y estoy trabajando en una notaría. No es lo mío, no es que esté feliz, pero me siento afortunada porque he aprendido una profesión”, lamenta.

Mar Regueras confiesa que ha llegado a pasar por periodos de depresión debido a una situación laboral precaria, que incluso la llevó a tener que sacar a su hija del colegio en el que estudiaba por no disponer de medios económicos. Recordemos que la presentadora de El Grand Prix tuvo una hija junto a Toni Cantó, Violeta, que ahora tiene 16 años. La actriz y el actor y político se separaron cuando la niña apenas tenía cinco meses. "Prefiero no contar los motivos de mi separación, porque fueron muy duros", dijo la actriz y presentadora en una entrevista concedida a ¡HOLA!, en la que reveló que estaba criando a su hija sola. "Creo que ser madre es el trabajo más difícil del mundo, aunque ya lo dice el refrán: 'Más vale sola que mal acompañada'", añadió.

Su valentía al hablar claro ahora de su experiencia laboral ha recibido una oleada de cariño entre sus seguidores. "Es la dura realidad que enfrentamos muchos artistas en la industria del entretenimiento, donde la falta de oportunidades nos puede afectar profundamente", reconoce. Ella siempre se considerará actriz y de hecho le ha surgido una oportunidad para participar en una obra de teatro llamada Satisfacción. Pese a todo, su hija quiere seguir sus pasos en el mundo de la interpretación, y el único deseo de su madre es que si ser actriz es lo que verdaderamente la va a hacer feliz, que lo sea pero "en otro país”.