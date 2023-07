Los detalles que se conocen de la muerte de Sinéad O'Connor

La muerte de Sinéad O'Connor a los 56 años ha causado un gran impacto en el mundo de la música al ser inesperada, pero su pérdida también ha generado numerosas incógnitas sobre las circunstancias en las que se ha producido. Un día después de que la familia enviara un comunicado confirmando que su voz se ha apagado para siempre y pidiendo respeto en estos dolorosos momentos, van trascendiendo nuevos datos sobre el final de la artista, cuya vida estuvo marcada siempre por la polémica.

La Policía Metropolitana encontró el cuerpo sin vida de Shuhada'Davitt (así se llamaba tras su conversión al islam) el miércoles 26 de julio. Según Page Six, los agentes recibieron a las 11.18horas una llamada en la que se avisaba de una emergencia y se trasladaron de inmediato a un apartamento del sur de Londres en el que encontraron el cuerpo de la artista, por la que no pudieron hacer nada. De hecho, en esa misma escena fue declarada muerta.

La intérprete de Nothing Compares 2 U se había mudado hace escasas semanas a este piso por el que pagaba 3.000 libras al mes (3.500 euros), situado entre los distritos de Herne Hill y Brixton. Ella misma había compartido con sus fans unas imágenes de este nuevo hogar en el que tenía la intención de escribir nuevas canciones. En esa conexión en directo con los seguidores, insinuó que estaba preparando también un disco y una vuelta a los escenarios con una gira mundial. De hecho, recientemente se estrenaba la canción con la que forma parte de la nueva temporada de Outlander. Además, el año pasado Kathryn Ferguson dirigió una película sobre su vida.

Los vecinos de este nuevo edificio en el que había fijado su residencia, aún impactados por los sucedido, han explicado a Daily Mail que al coincidir con ella días antes del fallecimiento la encontraron "feliz y sonriente". Una semana antes de morir, O'Connor habló una vez más de la profunda tristeza que sentía por la pérdida de Shane, el menor de sus cuatro hijos, que tenía 17 años cuando se quitó la vida en enero de 2022. "He estado viviendo como una criatura nocturna no muerta desde entonces. Él fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Éramos un alma en dos mitades. Él fue la única persona que me amó incondicionalmente", dijo.

Las autoridades que la encontraron en su hogar no consideran que su muerte como sospechosa y no está siendo investigada legalmente porque nada en la escena hace sospechar de un crimen. Sin embargo, sí se le va a realizar una autopsia para poder determinar qué causó su muerte, aunque los resultados no estarán listos hasta dentro de varias semanas. Por el momento, y a la espera de saber cómo será su último adiós, se han organizado vigilias en Londres y su Irlanda natal. Además, el alcalde de Dublín, Daithí de Róiste, ha habilitado un libro de condolencias online para trasladar todos los mensajes de admiracion y cariño.