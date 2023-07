Así ha sido la reaparición de Shakira con sus hijos tras ser acusada de un segundo fraude fiscal

Con un mini vestido en tono rojo brillante ajustado a su figura, emocionada y acompañada de quienes se han convertido en la razón de su vida, sus hijos. Shakira, de 46 años, subió al escenario de los Premios Juventud 2023 en Puerto Rico en medio de la expectación que suscitó la última noticia que se conocía sobre su situación con la hacienda española. La colombiana reapareció para recibir todo el cariño de sus seguidores y también el reconocimiento de la industria musical a la que tantos éxitos ha dado. Se llevó ocho galardones, entre ellos el de mejor canción pop / urbana y uno honorífico que compartió con Camilla Cabello.

La respuesta de Shakira tras la segunda acusación por fraude fiscal

Dedicó la de Barranquilla unas palabras muy sentidas a sus fans, que gritaban desde la zona reservada al público. “Cuando tenía dudas, me hicísteis creer en mí misma otra vez. Cuando me siento frágil, me dais fuerza. Me habéis protegido, habéis sido leales. Celebráis mi alegría y estáis conmigo en mis luchas. Es por vosotros por lo que quiero ser mejor artista, mejor persona” les dijo. Entre ese público se sentaron sus hijos Milan, de 10 años, y Sasha, de siete, que estaban entusiasmados. Le dieron besos y abrazos a su madre que, orgullosa, les miraba con ternura.

Los niños se ha convertido en el centro de su vida tras su separación de Gerard Piqué y a ellos dedicó precisamente una de sus últimas canciones Acróstico, en cuya letra escondió sus nombres. Además los dos participaron en el tema, tocando el piano y cantando, demostrando de hecho que han heredado los genes artísticos de su madre. Les mencionó Shakira durante otro de los discursos que dirigió a la audiencia en los Premios Juventud, concretamente cuando fue reconocida por ser impulsora de cambios en la sociedad.

Unas palabras inspiradoras

“Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, belleza, bailes de Tik Tok, selfies con filtros… Pero hay realidades que no se pueden maquillar ni inventar. Hay lugares donde las personas nacen y mueren pobres porque no tienen la oportunidad de recibir una educación de calidad” comenzó. Explicó que “cuando su hijo de 10 años le dice con tristeza que a un amigo suyo le gustaría cambiar el color de su piel porque no se siente aceptado o que alguien está siendo discriminado por sus preferencias” ella le anima a “no estar callado”. Comentó Shakira que, como madre, es su responsabilidad “mostrarle que puede levantar la mano y usar su voz para quejarse de eso y de aquello con lo que no está de acuerdo”.

“Así son las cosas, Milán. Y estoy muy, muy aliviada de ver que este joven sabe cómo hacerlo” le dijo. Añadió después que tener a sus hijos con ella era una alegría: “Milán y Sasha están aquí conmigo, lo cual es una gran alegría para mí. Quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no es necesario ser una estrella pop femenina”. La ovación para la colombiana fue intensa. Una vez finalizada la ceremonia de entrega, la colombiana posaba orgullosa con los niños y los premios, que casi no les cabían en las manos. Entre los que recogió estaban tropical mix por Monotonía con Ozuna; mejor canción pop / urbano por la sesión con Bizarrap Vol. 53; mejor colaboración pop / urbano por TQG con Karol G; girl power por TQG con Karol G; mejor urban track por TQG con Karol G; mejor canción para mi ex, por Vol. 53 con Bizarrap; y artista Premios Juventud femenina.

Una segunda causa por fraude fiscal

Cuando parecía que las aguas se iban calmando un año después de anunciar su ruptura con Gerard Piqué y tras comenzar su nueva vida junto a sus hijos en Miami, se ha conocido que el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, ha abierto una segunda causa a la cantante colombiana a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar a Hacienda en los impuestos de IRPF y patrimonio del ejercicio fiscal de 2018. Según el Ministerio Público, señala EFE, Shakira ya vivía en Barcelona junto a su expareja, el futbolista Gerard Piqué, a pesar de que tributaba en el extranjero, porque según ella, formalmente vivía en Bahamas. Tal y como ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado, la causa contra la artista, que investiga el juzgado de la localidad barcelonesa, está abierta por dos presuntos delitos contra la Hacienda pública.

A partir del próximo 20 de noviembre la Audiencia de Barcelona, juzgará a Shakira por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en una causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona y que acordó el pasado septiembre de 2022 la apertura de juicio oral contra la cantante, a la que se le acusa de seis delitos. En respuesta a esta segunda causa, la colombiana ha emitido un comunicado a través de sus abogados en el que asegura que no ha recibido dicha notificación. "Shakira no ha recibido notificación alguna sobre la querella que hoy los medios afirman que se ha interpuesto por el ejercicio 2018. Una vez más, como viene ocurriendo durante todos estos años, es a través de los medios de comunicación cómo la cantante se ha enterado de la interposición de esta querella, evidenciando la presión mediática y reputacional a la que se ve sometida. El equipo legal de la cantante no hará ningún comentario hasta que la notificación le llegue por los cauces formales y legalmente establecidos" señala el documento.