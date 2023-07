La decisión que ha tomado Gabriela Guillén y que afecta a su embarazo

Loading the player...

Tras el revuelo mediático ocasionado por la próxima paternidad de Bertín Osborne, quien tendrá a su sexto hijo junto a Gabriela Guillén, las noticias no cesan en torno a la familia. Claudia, hija del cantante y presentador, también está embarazada, por lo que su bebé, que será una niña como ella misma ha confirmado, se llevará muy poco tiempo de diferencia con el hijo (o hija) de Bertín y Gabriela. Mientras tanto, en su entorno las reacciones no se han hecho esperar y, mientras que algunos han manifestado su opinión, otros han preferido mantenerse más discretos. En este contexto, Gabriela Guillén ha tomado una decisión para mantenerse tranquila durante estos meses de espera. Ella misma lo ha explicado. Dale al play y no te lo pierdas.

-Primeras palabras de José Entrecanales, marido de Claudia Osborne, tras conocerse que volverán a ser padres