El susto del actor Alfonso Ribeiro (El príncipe de Bel-Air): su hija de cuatro años tuvo que ser operada tras un serio accidente

Aunque en aquella época no había redes sociales fue imposible que su baile no diera la vuelta al mundo. La serie El príncipe de Bel-Air causó un auténtico furor entre 1990 y 1996 con sus seis temporadas y más de 140 episodios. La sitcom, que contaba la historia de un chico de barrio, Will Smith, que se trasladaba a una mansión de Bel-Air, dejó muchos momentos que forman parte de la historia de la tele como este. ¿Quién no recuerda a Carlton Banks, interpretado por Alfonso Ribeiro, bailando de aquella forma tan peculiar el temazo It’s not unsual de Tom Jones? Sus movimientos de manos, de cadera, su amplia sonrisa… fue sin duda una de esas escenas que marcó a una generación y que se sigue imitando cuando suena la melodía.

Una vez que finalizó la ficción, Alfonso Ribeiro, de 51 años, que fue bailarín antes que actor, fue probando diversas profesiones como las de piloto de automovilismo (participó en algunas carreras), locutor de radio (en programas como The 90s with Alfonso Ribeiro) y actor de doblaje, en series de animación como Spider-Man (1994) y Extreme Ghostbusters (1997). Se reunió además con sus compañeros en el programa especial El príncipe de Bel-Air, el reencuentro (2020), que repasó las anécdotas de aquel título. La festividad del cuatro de julio ha traído de nuevo a Alfonso a la primera línea de la actualidad como anfitrión de la fiesta que se organizó en los jardines de la Casa Blanca y que fue televisada en Estados Unidos.

Un accidente que le dio miedo

La sonrisa del actor durante su aparición muestra el momento personal que atraviesa, un periodo de calma después de una etapa muy difícil provocada por el serio accidente que sufrió su hija de cuatro años el pasado mes de mayo. Ava Sue tuvo que ser operada de urgencia el día antes de su cuarto cumpleaños debido al grave accidente que sufrió con su patinete. “Se está recuperando muy bien. Fueron momentos aterradores y una situación que dio miedo, pero se encuentra mejor” comentó. Dijo además que el proceso el largo, que se prolongará durante meses, pero que lo está llevando muy bien. “Técnicamente está curada, pero es una gran cicatriz así que lo ideal es que cure lentamente. Es en lo que estamos trabajando”. El propio actor había compartido ya algunas imágenes de las lesiones que sufrió su hija, que impresionaron a sus seguidores.

El actor estadounidense tiene cuatro hijos. La mayor Sienna, de 20 años, es fruto de su primer matrimonio con Robin Stapler de la que se separó en 2006. Con su padre en casa le ha picado el gusanillo de la interpretación y quiere dedicarse al cine, pero no llevando el apellido del intérprete, sino por sí misma. Orgulloso, Alfonso ha manifestado en varias ocasiones lo contento que está por esta decisión y el apoyo incondicional que siempre recibirá su hija de su parte, aunque no interviene en las decisiones que toma con respecto a su carrera.

En octubre de 2012, Ribeiro se volvió a casar con Angela Unkrich, después de un compromiso de tres años. Junto a ella aumentó la familia pues tuvieron tres hijos más: Alfonso Jr., en 2012, Anders Reyn, en 2015, y Ava Sue, en 2019. El artista siempre se ha confesado enamorado de su familia y de sus hijos, con quienes le encanta viajar por el mundo, lo que considera como un complemento excelente de su educación.