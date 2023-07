La familia Pombo afronta un revés de salud de una de sus integrantes, que afortunadamente se ha quedado en un susto

El primer fin de semana de julio ha terminado con un pequeño susto para la familia Pombo, que ha tenido que hacer una nueva visita al hospital tras el reciente nacimiento prematuro de Vega, la niña de María y Pablo Castellano. Gabriela Toral, la hija de la mujer que ha trabajado durante años en el hogar del mediático clan y a la que las influencers consideran como una hermana más, ha sufrido un fuerte brote de alergia que le ha llevado a urgencias. Así lo ha revelado Marta Pombo, que, tras regresar de una idílica escapada a Menorca con Luis Zamalloa, su prometido, ha acompañado a la joven al centro, donde ha sido atendida con suma rapidez y eficacia.

El domingo comenzaba con un apetecible y veraniego plan para Gabriela, a quienes las hermanas Pombo se refieren como Gaby, que se disponía a disfrutar de un almuerzo rodeada de los suyos en un entorno idílico. Jardín, piscina y un sol resplandeciente acompañaban ese momento, el cual se truncó rápidamente a causa de "una alergia repentina muy fuerte", tal y como ha contado Marta en su perfil social. "Esta tarde hemos visitado urgencias con Gabriela Toral", ha expresado junto a una instantánea en la que aparece la paciente con los ojos cerrados, enfundada en un pijama del hospital y recostada en una camilla.

Afortunadamente, ese brote se quedó tan solo en un susto, y ahora ya se encuentra en la tranquilidad de su hogar recuperándose. "Está fenomenal. Ayer le dieron el alta por la noche. En cuanto llegamos al hospital y le pincharon adrenalina y no sé qué más mejoró rapidísimo, se deshinchó y desaparecieron todas las ronchas. Así que, fenomenal", ha añadido la mamá de Matilda, que está inmersa en los preparativos de su inminente enlace con el odontólogo bilbaíno. Además, ha aprovechado este inesperado revés para concienciar sobre este tipo de situaciones, en las que "lo importante es actuar a tiempo y no esperar 'a ver si...'": "Eso es lo que a mí me preocupa de una alergia, porque me da pánico".

Marta, que también ha querido poner en valor el gran trabajo y trato "encantador" de "la médico que estaba de guardia" y de "los enfermeros que también fueron súper atentos", ha explicado lo "importantísimo" que es "ver las señales del cuerpo". "Si se están hinchando labios, orejas, ojos o nariz, ir lo más rápido posible al hospital por si se obstruyen las vías respiratorias", ha advertido, al tiempo que ha revelado que es un aprendizaje que sacó de un curso de primeros auxilios para bebés y niños que realizó a raíz del nacimiento de su primogénita, que vino al mundo en octubre del pasado año.

Por fortuna, todo se quedó en un sobresalto sin mayores consecuencias y tanto Gabriela como su círculo íntimo ya respiran tranquilos. Ahora, la creadora de contenido, que está a punto de alcanzar los 130.000 admiradores, se prepara para comenzar un verano en el que con toda seguridad compartirá inolvidables momentos con la familia Pombo, de la que es una integrante más.

