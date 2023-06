María Pombo cuenta, entre lágrimas, los momentos más complicados del nacimiento de Vega

Loading the player...

La llegada de la pequeña Vega ha llegado de alegría a la familia Pombo, en especial a los felices papás, María y Pablo Castellano. Pero su nacimiento, que se produjo de forma anticipada, no fue tan fácil para la influencer. Una semana después de dar la bienvenida a la niña, María Pombo ha narrado a sus seguidores toda la historia de su parto y su cesárea. Un relato que despierta todo tipo de emociones en la empresaria, quien no ha podido contener las lágrimas, tal y como se puede ver en los vídeos que ha compartido con sus fans. Dale al play y no te lo pierdas.

