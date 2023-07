Hailey Bieber habla claro acerca de su rumoreado enfrentamiento con Selena Gomez La mujer del cantante Justin Bieber se ha referido a la cantidad de especulaciones que circulan sobre su relación con la ex del artista

Enfrentadas por el mismo amor. Así consideran los fans que viven Hailey Bieber, de 26 años, y Selena Gomez, de 30, actual esposa y expareja de Justin Bieber respectivamente. Son decenas las teorías que circulan acerca de la supuesta mala relación que mantienen y de las ocasiones en las que habrían intercambiado indirectas en sus perfiles. El motivo de esta comentada mala relación tiene nombre propio, el del artista Justin Bieber, que siempre ha hecho caso omiso a estas especulaciones que le ponen en el punto de mira. Según los fans, Hailey tiene celos de la relación que tuvieron Justin y Selena, por lo que siempre ha tratado de imitarla y criticar lo que hace. Pero ¿qué hay de cierto en todo lo que se dice?

Ahora Hailey ha respondido de manera clara en el episodio de The Circuit, presentado por Emily Chang, en Bloomberg. La modelo reconoce que se siente muy molesta por estos comentarios, que considera inventados por los fans. Añadió que tantas especulaciones hieren sus sentimientos y comentó que no tiene ningún problema con Selena. “Internet no es la vida real, mi vida real son las personas a las que amo” dijo. La presentadora le recordó a Hailey los duros ataques que ha recibido de parte de muchos seguidores de la expareja de Justin.

“Hay historias que realmente hieren mis sentimientos y me enfadan mucho. No se trata de una confrontación entre dos mujeres, se trata del odio vil y repugnante que puede provenir de narraciones completamente inventadas, retorcidas y perpetuadas que pueden ser realmente peligrosas” comentó. En la conversación Hailey confesó que no comprendía este comportamiento ni el hecho de enfrentar a dos mujeres por un hombre. “Es tan decepcionante que la gente todavía se comporte de esta manera con un hombre. Es lamentable el mundo en el que vivimos” dijo en el espacio.

A principios de este año, en el mes de febrero circuló un rumor en el que se apuntaba que ambas estaban enfrentadas después de que Hailey compartiera un vídeo junto a Kylie Jenner en el que muchos vieron una burla a Selena. La reacción de los fans al clip fue de tal magnitud que Selena anunció que cerraba sus redes sociales. El ataque a Hailey arreció y llegaron incluso a amenazarla, acusándola de copiar el estilo de Gomez y criticando los rumbos que su carrera profesional estaba tomando.

Las críticas fueron atajadas por Selena que pidió a sus seguidores que abandonaran el discurso de odio y acoso contra Bieber. “Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad odiosa, esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio y la intimidación. Siempre he abogado por la amabilidad y quiero que todo esto termine” dijo entonces Selena. Horas después Hailey le dio las gracias por salir en su defensa en medio de esta situación tan delicada. "Quiero dar las gracias a Selena por hablar, ya que ambas hemos estado pensando en las últimas semanas cómo dejar atrás esta historia entre ella y yo. Las últimas semanas han sido muy duras para todos los implicados y millones de personas están viendo tanto odio en torno a esto que es extremadamente dañino", ha comenzado la modelo de 26 años a través de su cuenta, en la que es seguida por cerca de 50 millones de personas.

Los fans que se enamoraron de la historia de Justin Bieber y Selena Gomez, que estuvieron saliendo durante 7 años de incesantes idas y venidas, no vieron con buenos ojos que el artista rehiciera su vida al lado de Hailey, con quien se comprometió apenas tres meses después de su ruptura definitiva (en 2018). Desde entonces los comentarios han sido continuos y en cada gesto de Hailey se ha visto un ataque hacia Selena, a quien se considera la gran perjudicada de lo sucedido.