Casi seis meses sin noticias: el actor Julian Sands sigue desaparecido en la montaña

Han pasado casi seis meses de la repentina desaparición del actor Julian Sands, e 65 años, y sigue sin haber noticias sobre su paradero. Las autoridades buscan al intérprete, que desapareció el 13 de enero mientras hacía senderismo por las montañas cerca de Los Ángeles, pero sin éxito. El departamento del sheriff del condado de San Bernardino ha enviado un comunicado en el que indicó que se había reanudado la búsqueda después de varios meses suspendida a causa del peligro de avalanchas y del mal tiempo. En el comunicado se indicó que los funcionarios “continuaron los esfuerzos de búsqueda en el desierto de Mount Baldy. Desafortunadamente el señor Sands no fue localizado”.

El equipo que trata de localizar al intérprete está compuesto por más de 80 voluntarios, agentes, personal de búsqueda y rescate y tiene el apoyo de dos helicópteros y drones. Las autoridades aseguraron que “a pesar del reciente clima más cálido, algunas partes de la montaña siguen siendo inaccesibles debido a las condiciones alpinas extremas y que hay muchas áreas de búsqueda que incluyen terreno empinado, cubierto por más de 3 metros de hielo y nieve”. El pasado mes de marzo las autoridades habían suspendido las labores de búsqueda debido a las condiciones adversas en la zona de rastreo. Desde el pasado mes de enero, se han empleado más de 500 horas en la búsqueda del artista del que tristemente no se tienen noticias.

La esposa del actor Eugenia Citkowitz denunció la desaparición después de que el artista no regresara de una ruta por la montaña Baldy del sur de California. La familia de Sands agradeció días después los esfuerzos de los “heroicos equipos de búsqueda” que colaboran en su localización. El actor tiene tres hijos: Henry, de 37 años, nacido de su primer matrimonio con Sarah Sands, de quien se divorció en 1987, y dos hijas de su segundo matrimonio con Eugenia Citkowitz, Natalya, de 26 años, e Imogen, de 23.

Desgraciadamente Sands no es el único excursionista que ha desaparecido en esta zona pues se busca además a Jin Chung, de 75 años, y Bob Gregory, de Hawthorne, a quien también se perdió la pista a principios de año. Quienes conocen la zona destacan que hubo unas tormentas que trajeron hielo y nieve lo que no favorecía las condiciones para visitar el terreno, ni siquiera para aquellos que tienen un alto nivel de experiencia. El artista británico es conocido por su aparición en series como 24 y Smallville y las películas Una habitación con vistas y Aracnofobia. Ha participado también en títulos como The Killing Fields, Ocean’s 13 y Leaving Las Vegas. Recientemente apareció en la serie de Netflix titulada What/If.