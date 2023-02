John Malkovich habla de su amigo Julian Sands, desaparecido hace más de un mes

John Malkovich ha hablado sobre la desaparición de su amigo y compañero Julian Sands, a quien se le perdió la pista el pasado 13 de enero en las montañas de California cuando salió a practicar trekking y nunca regresó a casa. “Julian y yo éramos muy amigos” ha afirmado el actor durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Berlín. "Soy el padrino del hijo que tuvo con su primera esposa, Sarah, a quien conozco muy bien", explicaba el intérprete.

Nominado en dos ocasiones a los Óscar, Malkovich, quien ha presentado en la Berlinale Séneca - On the Creation of Earthquakes, ha relatado que conoció a Sands durante el rodaje de la película The Killing Fields y que se hicieron inseparables. “Le presenté a su segunda mujer y hemos sido colegas desde que nos conocimos trabajando juntos en 1984” detallaba el actor. “Es un evento muy triste” añadía.

Malkovich y Sands forjaron una estrecha amistad mientras rodaban en Tailandia y vivieron juntos temporalmente después de que el desaparecido actor terminara su matrimonio con la periodista Sarah Harvey. Malkovich luego le presentó a su amiga Evgenia Citkowitz, con quien se casó en 1990.

Aunque las posibilidades de encontrar al actor con vida cada vez son menos, los equipos de rescate continúan buscando a Julian en las montañas de San Gabriel, donde se le pidió la pista. "No hemos dado la búsqueda por finalizada. Todavía se considera una misión de rescate” ha señalado Mara Rodríguez, portavoz del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino. "Todavía estamos explorando la zona aunque solo por aire debido a que las montañas están heladas y llenas de nieve. Pero desafortunadamente, no lo hemos localizado todavía. Ha pasado mucho tiempo así que será difícil” añadía Rodríguez.

Una percepción que también comparte el hermano del actor, Nick, quien parece haber perdido toda la esperanza de encontrarle con vida. "Me he hecho a la idea de que se ha ido para siempre, así es como prefiero gestionarlo” dijo a la BBC el mes pasado.

Sands, quien creció en Yorkshire, Inglaterra, y reside desde hace mucho tiempo en el área de Los Ángeles junto a su esposa, y sus tres hijos, es un gran amante de la montaña y un excursionista muy experimentado. "Me encanta escalar montañas, he pasado mucho tiempo en los Alpes, mucho tiempo en los Andes, Alaska y las cordilleras americanas” decía el actor en 2018. Además añadía que uno de los momentos más felices de su vida era "cerca de la cima de una montaña en una gloriosa mañana fría". Sin embargo no todo han sido buenas experiencias ya que en 2020 Sands confesaba haber tenido una experiencia cercana a la muerte. “Fue a principios de los 90, en los Andes, atrapado en una tormenta atroz por encima de los 20,000 pies con otros tres compañeros. Todos estábamos muy mal. Algunos de los que estaban allí murieron; tuvimos mucha suerte” relataba el intérprete.