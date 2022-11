Tercera muerte trágica en la mítica saga: fallece a los 49 años Jason David Frank, el Power Ranger verde

Atravesaba un momento personal muy complicado y tristemente se conoce ahora la noticia de su muerte. El actor Jason David Frank, conocido por su interpretación de uno de los Power Rangers originales y que tenía 49 años, ha sido hallado sin vida en su casa en Texas (Estados Unidos). El primero en informar de la dolorosa noticia ha sido su entrenador personal Mike The Greek Bronzoulis que describe al actor como “un hermano”. “Todavía estoy en shock, me siento terrible. Me dejó un mensaje y tardé mucho en responder. Jason era un buen amigo y lo echaré de menos” dijo, recordando además a su esposa Tammie y sus hijos.

El representante del artista, Brian Butler-au, se confesó muy triste por lo ocurrido. “Jason era un experto en artes marciales conocido por interpretar a Tommy en Power Rangers. Era un verdadero experto en artes marciales y he tenido la fortuna de gestionar las batallas en las que ha competido. Si crees que alguien que conoces puede estar deprimido, por favor, échale un ojo”. Ha pedido además respeto para familia y amigos pues las circunstancias de su muerte no han transcendido, aunque se apunta a que podría haberse quitado la vida.

La etapa en la que se encontraba el intérprete era complicada pues su mujer Tammie Frank había solicitado el divorcio el pasado verano. Argumentaba que su unión ya no funcionaba y que el artista le había sido infiel, además de insinuar que el comportamiento hacia ella no había sido apropiado. Este mismo año la pareja había celebrado el 19º aniversario de su matrimonio pues se casaron en 2003. El artista tenía cuatro hijos, Jenna, Skye, Jacob y Hunter Frank. Antes de Tammie había estado casado con Shawna Frank entre 1994 y 2001.

Jason David fue conocido por interpretar a Tommy Oliver en la serie original de los Power Ranges en los años 90. Se titulaba Mighty Morphin Power Rangers y se emitió por primera vez en 1993. Frank estuvo en la ficción durante tres temporadas y luego repitió su papel en otras adaptaciones de los personajes como Power Ranger, poder salvaje, Power Rangers Turbo, Power Rangers Zeo, Power Rangers Dino Thunder o Power Rangers: Megaforce. Fue además luchador de MMA en la vida real y dominaba diversas artes marciales como el taekwondo, el muay thai, judo y jiu-jitsu brasileño.

La mítica serie parece marcada por la tragedia pues dos de sus participantes también perdieron la vida en dolorosas circunstancias. La actriz Thuy Trang, que encarnó al Power Ranger amarillo, murió en 2001 en un accidente de tráfico a los 27 años, mientras que Robert L. Manahan (Zordon en la serie) falleció en el año 2000 a los 44 años, víctima de un aneurisma.