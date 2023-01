Se le perdió la pista el 13 de enero La familia del actor Julian Sands envía un comunicado once días después de su desaparición El actor de 'Una habitación con vistas' o 'The Killing Fields', de 65 años, está casado y tiene tres hijos

La familia del actor Julian Sands ha enviado un comunicado once días después de su desaparición en la montaña. Su esposa, Eugenia Citkowitz, denunció su desaparición después de que se embarcase en una caminata por la montaña Baldy del sur de California el pasado 13 de enero. Las autoridades han respondido a 14 misiones de rescate en este lugar en las últimas cuatro semanas, señaló el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, que continúa las labores de búsqueda del intérprete de The Killing Fields y Una habitación con vistas.

"Estamos profundamente conmovidos por la efusión de amor y apoyo", dice el comunicado enviado por la familia. "Nuestro más sincero agradecimiento a los compasivos miembros del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino que están coordinando la búsqueda de nuestro amado Julian", reza la nota en la que expresan su gratitud a los "heroicos equipos de búsqueda" que continúan ayudando en la búsqueda del actor desaparecido. El actor está casado y tiene tres hijos: Henry, de 37 años, nacido de su primer matrimonio con Sarah Sands, de quien se divorció en 1987, y dos hijas de su segundo matrimonio con Eugenia Citkowitz, Natalya, de 26 años, e Imogen, de 23.

Las autoridades continúan la búsqueda del actor desaparecido y aseguran que el departamento "continuará utilizando los recursos" que tiene a su disposición. El departamento asegura que las condiciones en la montaña sigue siendo "adversas y extremadamente peligrosas". "Debido a los fuertes vientos, la nieve se ha convertido en hielo, lo que hace que las caminatas sean extremadamente peligrosas", dice la publicación. "Los esfuerzos de búsqueda y rescate a menudo se ven obstaculizados por el mal tiempo y las peligrosas condiciones de avalancha. Las recientes tormentas que trajeron la nieve y el hielo no son favorables para los excursionistas, incluso para aquellos que sienten que tienen un alto nivel de experiencia".

El departamento "continuará utilizando los recursos" que tiene a su disposición y señalo que ha respondido a 14 misiones de rescate en Mt. Baldy y sus alrededores durante las últimas cuatro semanas. Junto con Sands, los funcionarios también están buscando a Jin Chung, de 75 años, y otro excursionista, Bob Gregory, de Hawthorne, que ha estado desaparecido desde el 16 de enero cuando caminaba por el área de Crystal Lake en las montañas de San Gabriel, según ABC 7 .

Julian Sands es un conocido actor británico que debutó en televisión en un episodio de Play for Today en 1982. Algunos de los papeles por los que se ha hecho célebre han sido por las películas Una habitación con vistas junto a Helena Bonham Carter, Maggie Smith y Denholm Elliott, Leaving Las Vegas con Nicolas Cage, Ocean's 13, de Steven Soderbergh, Aracnofobia, producida por Steven Spielberg o El fantasma de la ópera a las órdenes de Dario Argento. Sands también ha trabajado en muchas series de televisión como 24, Dexter, Ley y orden: Acción criminal, Elementary, The Blacklist o Smallville. Su trabajo más reciente es la película The Ghosts of Monday y tiene seis titulos en postproducción.

