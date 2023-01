La exmujer de Dani Alves habla de lo mal que lo están pasando sus hijos

Dani Alves permanece en prisión sin fianza tras haber sido acusado de una presunta agresión sexual a una joven la noche del pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. El futbolista brasileño, de 39 años, ha sido trasladado de centro penitenciario para "garantizar mejor la seguridad y la convivencia" y ahora se encuentra en la cárcel de Brians 2 (Barcelona). Desde el ingreso en prisión del jugador, su entorno está completamente devastado. Su esposa, Joana Sanz, pronunció unas desgarradoras palabras a raíz de su encarcelamiento. A ello se suma que la modelo española ha perdido a su madre, que falleció hace poco más de una semana a causa de un cáncer en el útero.

La exmujer del futbolista, Dinora Santana, ha salido en defensa de Alves en unas declaraciones que ha concedido al programa Fiesta de Mediaset y señala que los dos hijos del futbolista están completamente devastados: "No he tenido acceso a él. Sé que está triste, pero está bien y haré lo que haga falta para ayudarle. Es un shock para mis hijos, que son adolescentes y lo están pasando muy mal. Su familia está agobiada porque quieren verlo y no pueden acceder a él".

"Su abogada me dice que está trabajando en el caso", asegura su ex. Hasta el momento, Dani Alves ha dado tres versiones diferentes de los hechos que se le imputan. Al principio lo negó todo y dijo que no conocía de nada a la joven, después contó que estaba en el servicio del local cuando entró la chica, y, finalmente, afirmó que esta se abalanzó sobre él para mantener relaciones consentidas. Alves ha pedido hacer una nueva declaración ante la jueza para corregir su testimonio y ha solicitado un cambio en su defensa con un abogado especializado en este tipo de casos.

Dinora Santana y Dani Alves estvieron casados hace más de dos décadas y tienen dos hijos en común, Daniel y Victoria, de 16 y 15 años respectivamente, que son las principales afectados de todo lo que está pasando. La pareja se divorció después de tres años casados, pero su relación siempre fue buena el bien de sus hijos. Tanto es así que su exmujer ahora es rerpresentante del jugador del Pumas de México, hasta ahora su club, ha rescindido el contrato, "Dani jamás, jamás, jamás haría esto. Te lo digo porque le conozco desde hace 22 años y he estado diez casada con él. Me parece que es una pesadilla y que no está pasando".

