Las desgarradoras palabras de Joana Sanz, mujer de Dani Alves, en su momento más difícil

Joana Sanz atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. A la encarcelación de Dani Alves, que permanece en prisión provisional sin fianza desde el viernes mientras es investigado por una presunta agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona, se le suma la pérdida de su madre, quien falleció hace poco más de una semana a causa de un cáncer en el útero. Ahora la modelo canaria afronta estos duros reveses con la fuerza que le queda y repitiéndose a sí misma la frase "Corazón, aguanta tanto dolor, por favor", una súplica que ha compartido en su perfil social sobre un fondo negro.

VER GALERÍA

La esposa del exjugador del Barça, que intercambió anillos con Alves en abril de 2016 en una ceremonia muy particular en París y un año después oficializaron su boda con su círculo más cercano, ha afirmado que ha "perdido los dos únicos pilares" de su vida. Un mensaje en el que hace referencia a su madre y al deportista, que hoy ha sido trasladado a la prisión de Brians 2, en la Ciudad Condal, para "garantizar mejor la seguridad y la convivencia", puesto que cuenta con módulos residenciales más pequeños y con menos internos, y a su difunta progenitora.

"Daría lo que fuera por volver a abrazarte", ha admitido Joana junto a una instantánea antigua de su madre en la que aparece sonriente, tal y como quiere recordarla. También ha rememorado tiernos momentos en los que, juntas, disfrutaban de su gran pasión: la música y el baile. "Me quedo con tu mirada grabada en el corazón por siempre. Hasta el último aliento cantaste conmigo lo que te cantaba de pequeña. Te amo hasta el infinito y más allá", escribía hace unos días tras dar el último adiós a la que fue, es y será, para ella, la mujer más virtuosa.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La maniquí, de 29 años, ha reconocido que apenas ha "empezado a asumir que ella ya no está", una desoladora situación que se suma a la actual coyuntura del defensa y por la que ha recibido el apoyo de su gente y de su gran comunidad de seguidores, formada por cerca de 800.000 personas, que le han dedicado bonitas y emotivas palabras de afecto.

"Gracias por tantos mensajes de apoyo y muestras de cariño. Me he sentido muy arropada en este negro comienzo de año", señalaba recientemente. Sus gatos y sus perritos, a los que ella se refiere como su "zoo" particular y los amores de su vida, también están siendo un gran apoyo y, junto a ellos, está cogiendo impulso para volver "como el ave Fénix".

Así vive sus primeros días en la cárcel Dani Alves, que ha dado tres versiones de los hechos que se le imputan

VER GALERÍA

No hay duda de que el 2023 ha comenzado de la peor manera para Joana, que, desde que el viernes manifestara su apoyo a su marido, de 39 años, a través de una imagen de sus manos entrelazadas, no se ha pronunciado directamente con respecto a los hechos que se investigan sobre él, que tuvieron lugar la noche del 30 al 31 de diciembre.

Hasta la fecha, Alves ha dado tres versiones distintas de los hechos que se le imputan. Primeramente lo negó todo y contó que no la conocía de nada, después dijo que estaba en el baño del club cuando entró la chica, y, por último, afirmó que esta se abalanzó sobre él para mantener relaciones consentidas. El deportista ha solicitado hacer una nueva declaración para corregir su testimonio ante la jueza que dictó cárcel para él y ha demandado un cambio en su defensa con un abogado especializado en este tipo de casos.