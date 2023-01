Detenido el futbolista Dani Alves por presunta agresión a una mujer en Barcelona

El futbolista Dani Alves está siendo investigado por una presunta agresión a una joven en una discoteca de Barcelona. El jugador brasileño, de 39 años, ha acudido a declarar y ha salido detenido de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Les Corts de Barcelona por el supuesto abuso a una joven en la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre. El que fuera futbolista del F.C. Barcelona ha acudido a comisaría a primera hora de este viernes y ha salido arrestado en un coche policial minutos después de las diez de la mañana.

-En ¡HOLA!, Dani Alves y Joana Sanz se han casado en secreto en París

VER GALERÍA

Fuentes conocedoras del caso han explicado a Europa Press que la patrulla lo ha llevado hasta la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde deberá declarar ante la juez de instrucción número 15 de Barcelona. Según informa Antena 3, primero declarará como detenido y luego será trasladado a los calabozos donde le tomarán declaración en calidad de investigado por la presunta agresión sexual. Alves dará su versión ante la juez, que deberá decidir si sigue adelante con la causa o si la denuncia queda desestimada.

-Dani Alves y Joana Sanz revolucionan las redes sociales cantando y bailando en el baño

El brasileño viajó a España para prestar declaración quince días después de que la supuesta víctima denunciara ante los Mossos d'Esquiadra que el jugador le habría realizado tocamientos. Dani Alves ha confirmado que estaba en esa discoteca ese mismo día, pero ha negado cualquier tipo de presunta agresión a la joven. “Estuve ahí, en ese sitio, con más gente disfrutando. Sin invadir el espacio de los demás. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. Nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización”, reveló el futbolista en el programa Y ahora Sonsoles.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El apoyo de su esposa, Joana Sanz

Alves, que juega en el equipo Pumas, de México, viajó a España después de haber pedido permiso a su club. Su esposa, la modelo española Joana Sanz, le ha mostrado todo su apoyo al jugador. "Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy", contó. Unas horas antes del juicio, la modelo ha querido mostrar de nuevo su confianza en el futbolista con una foto de sus manos entrelazadas y un breve mensaje sobre ella que dice "juntos". Alves es padre de dos hijos, Daniel y Victoria, de 16 y 14 años respectivamente, de un anterior matrimonio con la empresaria Dinora Santana.

-Joana Sanz demuestra que su boda con Dani Alves fue real