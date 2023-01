El apoyo de Joana Sanz a su marido Dani Alves

Joana Sanz ha mostrado su apoyo a su marido, Dani Alves, que se encuentra en prisión provisional sin fianza mientras es investigado por una presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. La modelo canaria ha publicado una fotografía en sus perfiles sociales de su mano y la de su marido entrelazadas y ha escrito la palabra "together" (juntos) como signo de que se encuentra a su lado en estos momentos tan difíciles en los que el deportista está en prisión provisional sin fianza. Además, la modelo, que intenta no perderse ni uno de los partidos del jugador, ha querido agradecer a todos los que le han mandado estos días un mensaje de consuelo: "Gracias por tantos mensajes de apoyo y muestras de cariño. Me he sentido muy arropada en este negro comienzo de año. Volveré como el ave Fénix", ha publicado.

El brasileño viajó a España para prestar declaración quince días después de que la supuesta víctima denunciara ante los Mossos d'Esquadra que el jugador le habría realizado la supuesta agresión y confirmó estar en el lugar de los hechos el mismo día, pero negó rotundamente cualquier tipo de tocamientos a la joven. "Estuve ahí, en ese sitio, con más gente disfrutando. Sin invadir el espacio de los demás. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. Nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización”, explicó Dani en Y ahora Sonsoles. Además, Joana confesó hace unas semanas que confiaba en todo momento en el futbolista: "Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy".

La modelo canaria y el futbolista se conocieron en 2016 en Barcelona gracias a unos amigos en común y un año más tarde se casaron en Formentera en una boda secreta. Muy celosos de su intimidad, aunque siempre comparten en sus perfiles sociales fotografías en las que muestran lo mucho que se quieren, la pareja hizo una celebración en París en abril de 2016 en la que hubo un intercambio de anillos, tal y como contó a ¡HOLA! Joana. "Fue una boda muy particular, a nuestra manera. Fue una boda que sirve para nosotros, aunque no es oficial", nos explicó, añadiendo que: "Queremos celebrar otra boda íntima más adelante, con familia y amigos", algo que finalmente hicieron en julio de 2017, cuando sorprendieron a sus fans compartiendo varias imágenes de este día tan inolvidable.

Además de la complicada situación en la que se encuentra su marido, Joana no pasa por uno de sus mejores momentos personales. Hace unos días que compartió una de las peores noticias, el fallecimiento de su madre. "Ahora te sentiré en la brisa del mar, te escucharé en las olas, me abrazarás al sumergirme y me consolarás cuando sienta que no pueda mas", escribió la modelo, que reveló que su matriarca había muerto el pasado 10 de enero por una infección en un tumor que tenía en el útero.