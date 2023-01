Desaparece el actor Julian Sands (Una habitación con vistas) tras una excursión a la montaña

El actor británico Julian Sands, conocido por las series 24 o Smallville y películas como Una habitación con vistas y Warlock, ha sido identificado como uno de los excursionistas que desaparecieron el pasado viernes durante una caminata por las montañas de San Gabriel, situadas al sur de California (Estados Unidos) durante al que aparecer fue sorprendido por el mal tiempo.

Al parecer fue su mujer quien dio la voz de alarma a las autoridades después de que el actor no regresara a casa tras una una jornada de trekking. Pronto se activaron todo los protocolos para este tipo de emergencias y los equipos de restacte se trasladaron a la zona para dar con el paradero desconocido de Sands, sin embargo .horas después tuvieron que abandonar la búsqueda por tierra por riesgo de avalancha continuando la labor con la ayuda de helicópteros y drones. No obstante, se espera que una vez mejoren las condiciones meteorológicas, se reanude de nuevo la búsqueda sobre el terreno.

Los meteorólogos ya advirtieron el jueves de las inclemencias meteorológicas, asi como del clima invernal severo, después de semanas de tormentas que arrojaron lluvias torrenciales y fuertes nevadas en California. De hecho, las autoridades también están buscando a otro excursionista desaparecido, Bob Gregory, de Hawthorne, California, quien fue dado por desaparecido el pasado lunes también en las montañas de San Gabriel.

Sands, quien creció en Yorkshire, Inglaterra, y reside desde hace mucho tiempo en el área de Los Ángeles junto a su esposa, la escritora Evgenia Citkowitz y sus tres hijos. Amante de la montaña, el actor confesaba en 2018: "Me encanta escalar montañas, he pasado mucho tiempo en los Alpes a lo largo de los años, mucho tiempo en los Andes, Alaska y las cordilleras americanas”. Además añadía que uno de los momentos más felices de su vida es "cerca de la cima de una montaña en una gloriosa mañana fría". Sin embargo no todo han sido buenas experiencias ya que en 2020 Sands confesaba haber tenido una experiencia cercana a la muerte. “Fue a principios de los 90, en los Andes, atrapado en una tormenta atroz por encima de los 20,000 pies con otros tres compañeros. Todos estábamos muy mal. Algunos de los que estaban allí murieron; tuvimos mucha suerte” relataba el intérprete.