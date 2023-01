Jeremy Renner recibe el alta hospitalaria y ya descansa en casa con su familia

Jeremy Renner ya descansa en su hogar. Después de quince días ingresado recibiendo cuidados intensivos tras sufrir un terrible accidente con una quitanieves, el actor ha recibido el alta. Ha sido él mismo quién ha compartido esta feliz noticia con sus seguidores. "Fuera de mi niebla mental, pero en recuperación. Estoy muy emocionado por poder haber visto el episodio 201 con mi familia en casa", ha escrito haciendo referencia al estreno de la segunda temporada de El Jefe de Kingstown, serie que protagoniza.

VER GALERÍA

Han sido dos semanas muy intensas para el protagonista de Ojo de Halcón. Los hechos ocurrieron el 1 de enero en la casa que tiene en la región de Mt.Rose-Ski Tahoe (una zona conocida como Sierra Nevada que está ubicada en la frontera entre California y Nevada). Este lugar se vió especialmente afectado por el temporal de nieve Elliot, que ha causado numeroso estragos en Estados Unidos. El intérprete estaba limpiando el camino de su propiedad, cuando al vehículo que conducía le fallaron los sistemas de seguridad y fue arrollado.

VER GALERÍA

Lady Gaga, ¿de nuevo ilusionada tras el final de su compromiso?

Por fortuna, uno de sus vecinos es médico y le pudo atender con urgencia, haciéndole un torniquete en la pierna lesionada que detuvo la hemorragia hasta que llegaron los servicios médicos de emergencia que lo trasladaron al hospital más cercano en helicóptero. En el centro médico, tuvo que pasar dos veces por quirófano para tratar los traumatismos que tiene en la caja torácica y varias lesiones ortopédicas.

A pesar de que tiene por delante un largo proceso de recuperación, el artista siempre se ha mantenido animado y optimista. En todo momento, ha demostrado su agradecimiento por la labor incansable del cuerpo médico y por el cariño que ha recibido de todos sus compañeros de profesión y admiradores. "Gracias a todos por vuestras amables palabras. Estoy demasiado desorientado para escribir, pero les mando mucho amor a todos", expresaba el día de su 52 cumpleaños, una fecha muy señalada que le tocó pasar en el hospital.

VER GALERÍA

Unos días complicados en los que ha contado con el cariño de su familia. El artista publicaba divertidas imágenes de su madre y hermana junto a su cama, mientras le hacían un relajante masaje en la cabeza, convirtiendo, por unos minutos, la habitación de la UCI en una spa de lujo y sacándole una gran sonrisa. Renner también es padre de una niña, Ava Berlin (9), fruto de su anterior relación con Sonni Pacheco.

La impactante foto del actor Jeremy Renner tras el grave accidente que sufrió rescatando a un familiar

Su faceta profesional

En lo referido a lo profesional su papel más conocido es el de Ojo de Halcón, película de acción que pertenece al universo Marvel. Además, ha participado en otros títulos de éxito como Thor (2011) o The Avengers (2012) y ha sido nominado en dos ocasiones al Oscar por su interpretación en The Hurt Locker y The Town. Ciudad de ladrones. Entre sus proyectos más recientes se encuentra la serie de Disney + Hawkeye.