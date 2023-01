Tras su terrible accidente, Jeremy Renner celebra su 52 cumpleaños dando las gracias al equipo médico que lo cuida

Jeremy Renner evoluciona adecuadamente tras el grave accidente doméstico que sufrió este lunes con una quitanieves. El actor, que sigue recibiendo cuidados intensivos, ha publicado una emotiva fotografía junto al cuerpo médico que le está atendiendo para demostrarle públicamente su agradecimiento por el trabajo imprescindible e incansable que realizan cada día con los enfermos. "Muchas gracias al renombrado equipo de la UCI por acompañarme en este camino". Unos cuidados que se hacen todavía más significativos este siete de enero, día en el que el intérprete ha cumplido 52 años.

Un cumpleaños marcado por el largo proceso de recuperación que tiene por delante, ha tenido que pasar dos veces por quirófano para tratar los traumatismos que tiene en la caja torácica y varias lesiones ortopédicas. Sin embargo, a pesar de sus heridas, ha podido disfrutar la jornada rodeado de toda su familia. A través de sus perfiles sociales, el artista ha compartido unas divertidas imágenes de su madre y hermana junto a su cama mientras le hacían un relajante masaje en la cabeza, convirtiendo por unos minutos la habitación del hospital en una spa de lujo y sacándole una gran sonrisa.

De la misma manera, sus compañeros de la saga Marvel, como Chris Hemsworth o Chris Evans le han mandado sus mejores deseos para que pronto puedan volver a reunirse y celebrar que se encuentra bien. Igualmente, sus fans incondicionales le han homenajeado recordando sus trabajos, e, incluso, un equipo de baloncesto escolar ha montado un pequeño show para cantarle feliz cumpleaños. Unas muestras de cariño que han emocionado a Renner. "Gracias a todos por vuestras amables palabras. Estoy demasiado desorientado ahora para escribir, pero les mando mucho amor a todos".

Jeremy Renner evoluciona favorablemente aunque tendrá que volver a pasar por quirófano

Así fue el accidente de Jeremy Renner

Los hechos sucedieron a principios de semana en la casa que el héroe de Marvel tiene en la región de Mt.Rose-Ski Tahoe (una zona conocida como Sierra Nevada que está ubicada en la frontera entre California y Nevada). En los últimos días, este lugar se vio afectado por el temporal de nieve Elliot, que ha causado numerosos estragos en gran parte de Estados Unidos. Renner estaba limpiando el camino de su propiedad cuando el vehículo que conducía le fallaron los sistemas de seguridad y fue arrollado.

Por fortuna, uno de sus vecinos es médico y le pudo atender con urgencia, haciéndole un torniquete en la pierna lesionada que detuvo la hemorragia hasta que llegaron los servicios médicos de emergencia que lo trasladaron al hospital más cercano en helicóptero. La policía está investigando el lugar en el que se produjo el accidente y ha requisado la quitanieves, puesto que les resulta complicado de entender cómo una máquina tan precisa ha podido fallar así.

El actor estaba pasando la Navidad sin compañía. Cabe recordar que está separado de Sonni Pacheco con quien tiene una hija, Ava Berlin, de 9 años. En lo referido a lo profesional su papel más conocido es el de Ojo de Halcón, película de acción que pertenece al universo Marvel. Además, ha participado en otros títulos de éxito como Thor (2011) o The Avengers (2012) y ha sido nominado en dos ocasiones al Oscar por su interpretación en The Hurt Locker y The Town. Ciudad de ladrones. Entre sus proyectos más recientes se encuentra la serie de Disney + Hawkeye.