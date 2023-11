Jeremy Renner reaparece muy recuperado tras su gravísimo accidente

Poco a poco, Jeremy Renner va retomando de nuevo sus viejas rutinas y sus aficiones. Diez meses después de estar a punto de morir aplastado por una máquina quitanieves cerca de su casa de Nevada, el actor, de 52 años, se ha dejado ver con muy buen aspecto disfrutando de un partido de Los Lakers en Los Ángeles.

El intérprete de Los Vengadores, que sufrió la fractura de más de 30 huesos, un colapso de uno de sus pulmones y hasta una perforación en el hígado debido a la fractura de una costilla, así como daños en la órbita de un ojo, una rodilla y un hombro, se ha recuperado muy bien físicamente, aunque aún le quedan muchas secuelas psicológicas, tal y como él mismo ha señalado recientemente.

"Me siento muy bendecido y muy afortunado de estar de pie, caminar y vivir la vida", dijo Renner a la CNN. "Lo tengo muy, muy claro. Mi vida es realmente magra, si eso tiene sentido. Ya no hay grasa en mi vida. No tengo tiempo para eso. Entonces, hay algo realmente hermoso en tener ese superpoder" declaraba el actor.

Jeremy, conocido en la saga Marvel como Ojo de halcón, estaba ayudando a su sobrino Alexander Fries, a sacar su Ford Raptor sepultado bajo la nieve con la máquina cuando saltó de ella olvidándose poner el freno de mano. Fue entonces cuando la quitanieves comenzó a deslizarse por el hielo hacia su sobrino por lo que se cree que perdió el equilibrio cuando corrió para detenerla y acabó siendo aplastado.

El actor, que sobrevivió milagrosamente a este accidente, ha declarado ahora que ha cambiado por completo su orden de prioridades y que ahora su tiempo es mucho más valioso que antes. "Tengo muy claro cómo quiero pasar mi tiempo y con quién quiero pasarlo", ha señalado Renner.

Intentando mantenerse fuerte mentalmente a pesar de los embistes de la vida, el actor ha visto como la vida le ha dado una segunda oportunidad y no piensa desaprovecharla. "Cuando te ponen a prueba física, emocional y espiritualmente en todos los sentidos y luego lo superas, es algo difícil de explicar" declaraba Jeremy quien parece que ya no camina ayudado por el bastón que durante estos últimos meses se convirtió en su mujer amigo.