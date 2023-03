Jeremy Renner habla por primera vez del accidente que casi le cuesta la vida: 'Lo haría de nuevo'

Jeremy Renner ha concedido su primera entrevista, que se emitirá íntegramente en ABC News el jueves 30 de marzo, tras ser atropellado por una máquina quitanieves hace dos meses, un accidente en el que salvó la vida a su sobrino y por el que estuvo a punto de morir. "Lo haría otra vez de nuevo. Sí, sin pensármelo lo volvería a hacer de nuevo", dice el actor en el tráiler, donde además hace una difícil reflexión sobre el dolor insoportable que sintió cuando creía que se estaba "muriendo" después de recibir uno de los golpes del vehículo. "Lo sentí todo", dice el protagonista de Ojo de Halcón antes de que se que se reproduzca el brutal audio de su llamada al 911. "Estuve despierto en todo momento", añade muy emocionado en las imágenes en las que habla con la presentadora estadounidense Diane Sawye.

Jeremy Renner consigue caminar tras su terrible accidente que le dejó en silla de ruedas

A pesar de sus múltiples heridas, que incluyen costillas, pierna y mandíbula rotas, hematomas y fractura de otros huesos, la estrella de Avengers espera algún día volver a realizar sus propias acrobacias y demostrar que sigue siendo un actor todoterreno. "Elegí sobrevivir, esto no me va a matar esto de ninguna manera", explica el actor sobre todas sus afecciones provocadas por el accidente. "He perdido mucho músculo, piel y hueso en esta experiencia, pero se me ha devuelto y recargado con mucho amor y titanio", ha bromeado Jeremy, que el pasado Año Nuevo sufrió un "traumatismo torácico" que requirió que lo trasladaran en avión y lo sometieran a una cirugía de emergencia.

Hace tan solo unos días que Jeremy, de 52 años, dio una gran noticia a todos sus seguidores dando los primeros pasos hacia su recuperación. "Ahora tengo que encontrar otras cosas para ocupar mi tiempo para que mi cuerpo pueda recuperarse de mi voluntad", escribió Renner el pasado domingo en sus perfiles sociales. Un mensaje que va acompañado por un breve vídeo de 15 segundos en el que el actor sale caminando en una cinta de correr casi cuatro meses después de que se quedara en silla de ruedas. "Es como tener un bastón", le dice emocionado a un hombre, que suponemos que será su fisioterapeuta o doctorm que está a su lado.

Jeremy Renner celebra su 52 cumpleaños en el hospital seis días después de su terrible accidente

Conocido por películas como La llegada o En tierra hostial, Renner usó un quitanieves para facilitar que su sobrino pudiera sacar su camión del camino de entrada a la casa que tiene en la región de Mt.Rose-Ski Tahoe, una de las más afectadas por el temporal Elliot. El acceso estaba lleno de nieve y el actor usó el vehículo para limpiar la zona: lograron remolcarlo y la máquina, a la que no puso el freno de mano, comenzó a moverse hacia los lados y a rodar cuesta abajo, momento en el que Jeremy logró saltar y bajarse. Ya fuera del quitanieves, el doblemente nominado a los Oscar (en 2010 y 2011) vio cómo iba directamente a su sobrino e intentó detener o desviar el aparato para que no le hiciera daño. Intentó subirse de nuevo para tomar el control, pero entonces fue arrastrado debajo.