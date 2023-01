Javier Rigau, que protagonizó un polémico matrimonio con Gina Lollobrigida, llora la muerte de la mítica actriz

El mundo entero sigue conmocionado por la muerte de la gran diva del cine Gina Lollobrigida, que perdió la vida este lunes a los 95 años en Roma. Seres queridos y admiradores van a viajar hasta la capital de Italia para dar un último adiós a la actriz este jueves en un solemne acto fúnebre. Entre ellos, el español Javier Rigau (61), con el que mantuvo una controvertida relación sentimental. "Todo es muy triste. Gina me hizo llamar a través de su hijo y el pasado viernes nos pudimos despedir en condiciones. Desde ese día estoy alojado en un hotel a pocos metros de la clínica. Me quedaré con Milko (su hijo) y Dimitri (su nieto) para organizar el funeral, donde yo, como marido, estaré en primera fila", declaraba en ABC.

Unas palabras sorprendentes si tenemos en cuenta las polémicas que han rodeado a esta pareja desde el mismo momento en el que se conocieron. Con 34 años de diferencia, ella mayor que él, la chispa surgió en una fiesta en Mónaco en 1984, cuando Javier era tan solo un veinteañero y ella toda una estrella consagrada en el mundo de la interpretación. Mantuvieron un romance secreto durante muchos años, y, finalmente, tras varias bodas canceladas, pasaron por el altar en 2010.

Sin embargo, en 2016, la artista denunció a su marido al afirmar que había contraído matrimonio sin ser consciente, asegurando que el empresario catalán le había hecho firmar unos papeles con el objetivo de estafarla y poder tener acceso a sus bienes materiales. El caso fue llevado a los tribunales que acabaron dando la razón a Javier, al entender que tanto los contrayentes como los testigos estaban en sus plenas facultades.

Finalmente, en febrero de 2019 la exMIss Italia logró la nulidad matrimonial por el Tribunal de la Rota en Roma concedida por el Papa Francisco. Una noticia que la llenó de alegría. "Soy de nuevo una señorita", explicaba con simpatía. Aunque la protagonista de Pan, amor y fantasía calificó esta relación como "el peor error de su vida", Javier guarda bonitos recuerdos. "A pesar de que era una mujer con una personalidad muy cambiante, cuando estábamos en casa los dos era encantadora".

Una herencia muy disputada

Durante una entrevista con el programa de televisión Domenica in, la actriz rompía a llorar al hablar sobre la tensa relación que mantenía con su único hijo, Milko, fruto de su matrimonio con el médico yugoslavo Milko Skofic. "Solo quiere dinero. Quiere la herencia. No lo quiero ver más", confesaba desconsolada. En cambio, según apuntaba Javier, el patrimonio de la actriz no era tan abundante como muchos podrían pensar. "Tiene un chalet en Roma y un apartamento en Mónaco. Ha vendido tres pisos en Roma y todas sus joyas. Lo que le queda está embargado para evitar que se lo quite la gente que le rodea", relataba a Corazón de TVE.

