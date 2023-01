La hija de John Ventimiglia ('Los soprano') muere a los 25 años tres meses después de ser madre

La familia del actor John Ventimiglia, que interpreta el papel de Artie Bucco en la conocida serie Los Soprano, ha confirmado una terrible noticia: la muerte de Odele, hija del intérprete, a los 25 años tres meses después de ser madre. La joven falleció el pasado 12 de enero, tal y como ha confirmado su madre Belinda Cape en un mensaje en sus perfiles sociales. “Estoy destrozada por tener que compartir la noticia del funeral de nuestra querida Odele. Su hermana Lucinda y yo estamos abrumadas por los mensajes de apoyo y cariño que estamos recibiendo y por los recuerdos de cuánto queríais algunos a Odele. La quisimos muchísimos y deja en nosotros un gran vacío”. Igual de desgarradoras son las palabras que le dedica su hermana Lucinda.

“Las palabras no pueden expresar el dolor que sentimos” comienza. “Quería mucho a mi hermana pequeña y pasaré el resto de mi vida buscándola en todas partes. Mi familia y yo estamos muy agradecidos por el cuidado y apoyo que estamos recibiendo en este terrible momento. Nunca hemos tenido tan claro lo mucho que significaba para tanta gente”. Uno de los comentarios que ha recibido corresponde a su padre que pone que “le encanta” la imagen. La despedida de Odele tuvo lugar el pasado 26 de enero en la Old First Reformed Church en Brooklyn, en Nueva York. La noticia, ya triste de por sí, aún lo es más porque hace solo tres meses que Odele había sido madre de una niña, Shiloh, como reflejaban su madre y hermana en sus perfiles.

Ellas mostraron imágenes del avanzado estado de gestación de Odele y del nacimiento de la pequeña. Es pensando en ella y en su futuro por lo que han comentado que, quien quiera compartir su generosidad o recordar a Odele, puede hacer una donación para costear su educación en GoFundMe. No ha transcendido el motivo de la muerte de la joven, ni tampoco se sabía mucho de su vida, que mantenía en un plano discreto pese a la fama de su padre. Se ha informado de que trabajaba como camarera en Nueva York.

John Ventimiglia ha trabajado como actor en películas de acción y policíacas como Cop Land, The funeral, Mickey Blue Eyes y Trees Lounge, además de en series como Law&Order, Blue Bloods (encarna al jefe Dino Arbogast), Jessica Jones (es el detective Eddy Costa) y NYPD Blue. No obstante su papel más reconocido es el de Artie Bucco en Los Soprano. Artie es un amigo de la infancia de Tony Soprano (interpretado por James Gandolfini) y está al frente del restaurante Vesuvio. Uno de sus últimos papeles fue en la serie Gaslit, en la que participa Julia Roberts y en la que se mete en la piel del juez John Sirica.