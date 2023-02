Richard Belzer, el carismático John Munch en 'Ley y orden: UVE', muere a los 78 años

Quienes hayan seguido desde el principio la serie Ley y orden: unidad de víctimas especiales (Law & Order, SVU) recordarán sin duda a uno de sus personajes míticos: el detective John Munch. Richard Belzer, el actor que lo interpretó desde 1999 a 2013, ha fallecido a los 78 años tal y como confirmó el guionista de comedia y escritor Bill Scheft. Contó que el artista murió en su casa de Bozouls, en el suroeste de Francia, “tranquilo y con su familia alrededor”. Los actores de la serie, que lleva 24 años en antena, le han rendido homenaje a través de sus perfiles sociales.

Fallece un miembro del equipo de la serie 'Ley y Orden' durante un tiroteo en pleno rodaje

VER GALERÍA

Mariska Hargitay (Olivia Benson en la serie), se ha despedido de su amigo con un sentido mensaje. “Te echaré de meno, tu luz única y tu manera tan personal de asumir este mundo extraño. Me siento honrada de haberte conocido y haber trabajado a tu lado tantos años” escribe, destacando su sentido del humor. “Me despierto con la noticia de que perdí a mi amigo hoy. Belz se ha ido... ¡Maldita sea! Pero recuerda esto... cuando te estás divirtiendo de verdad y eres verdaderamente feliz ¡disfrútalo al máximo! porque el dolor viene inevitablemente” escribió Ice-T ( Odafin "Fin" Tutuola). Christopher Meloni (Elliot Stabler) recordó que su compañero era como un niño, mientras que el productor y creador del título, Dick Wolf, describió su personaje como uno de los más icónicos de la televisión. “Richard trajo humor y alegría a nuestras vidas, era un gran profesional y le echaremos de menos”.

Belzer participó primero con su personaje de John Munch en la serie de la NBC Homicide: Life on the street en 1993. En 1999 se incorporó a esta nueva entrega de la franquicia Ley y orden, donde interpretó su personaje hasta 2013 (hizo luego dos cameos en 2014 y 2016). El actor participó en otros títulos como las películas Scarface (1983) y Species II (1998) y la serie The Flash (en 1991). También escribió un par de libros sobre el asesinato de JFK y otro en el que hablaba de teorías de la conspiración muy populares en Estados Unidos como los ovnis y la muerte de Elvis Presley, temáticas que recordaban a cuestiones de las que hablaba su personaje más recordado. De hecho él dijo en alguna ocasión que lo que más le gustaba de su personaje era que se parecía mucho a sí mismo. El intérprete estaba casado desde 1985 con Harlee McBride y, aunque no tenían hijos biológicos, ella aportó dos hijas de una relación previa, Jessica y Shannon Benton.

VER GALERÍA

La serie Ley y Orden: unidad de víctimas especiales se estrena en 1999 siguiendo el día a día de una unidad policial en Nueva York y la posterior condena de los criminales a los que atrapan. La serie estuvo protagonizada por Mariska Hargitay como la detective Olivia Benson y Christopher Meloni como el detective Elliot Stabler, además de otros actores y actrices que completaban la unidad. Meloni abandonó el proyecto en la temporada 12 y ahora protagoniza su propio spin off, Ley y orden: crimen organizado. Actualmente se emite la temporada número 24 de la serie en la que siguen actores como Hargitay y Ice-T.