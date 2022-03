Fallece a los 65 años Ned Eisenberg, actor de 'Ley y Orden'

El actor Ned Eisenberg, uno de los protagonistas de Ley y Orden, ha fallecido a los 65 años a causa de un cáncer. La triste noticia ha sido confirmada por sus representantes artísticos y su mujer, Patricia, quien también ha detallado en un comunicado cuáles han sido los motivos de su muerte: "Como diría Ned, fue atacado por dos asesinos muy extraños: el colangiocarcinoma y el melanoma ocular. En el transcurso de dos años, luchó valientemente contra la enfermedad en privado mientras continuaba trabajando en el mundo del espectáculo para asegurarse de que la cobertura médica quedaba pagada para él y su familia". El intérprete, que también ha participado en Mare of Easttown (2021) o las películas de Clint Eastwood como Million dollar baby (2004) o Banderas de nuestros padres (2006), nació en el Bronx y comenzó en el teatro con Brighton Beach Memoirs, de Neil Simon, después de asistir a la Escuela Superior de Música y Arte.

El actor destacaba por ser uno de los trabajadores de la industria americana que más series ha hecho, aunque normalmente siempre ha sido con personajes episódicos. Uno de los proyectos en lo que dejó huella fue en Corrupción en Miami, donde contaron con él para cuatro capítulos entre 1985 y 1989. Desde entonces no dejó de buscar oportunidades, sobre todo en las producciones grabadas en Nueva York, donde también se convirtió en una presencia constante en los escenarios de Broadway desde que hizo The green bird en el 2000, dirigida por Julie Taymor. Pero además, ha participado en Awake and Sing!. Golden Boy, Rocky y más recientemente en la reposición de Six Degrees of Separation.

Después de tener papeles protagonistas en teatros como el Theatre for a New Audience, el New York City Center, el Williamstown Theatre Festival, The Vineyard, el Second Stage y el Ensemble Studio Theatre y cofundar la Compañía de Teatro Naked Angels de Nueva York en 1987, el actor consiguió un gran reconocimiento gracias a los siete episodios de Ley y Orden (1997-2009) y los 24 episodios de Ley y orden: Unidad de víctimas especiales (1999-2019) donde interpretó al abogado defensor Roger Kressler. Además, Ned también estuvo en Policías de Nueva York (2002), Ley y orden: acción criminal (2002-2007), Rockefeller Plaza (2012), Blue bloods (2011), The good wife (2015), Person of interest (2013-2016) o la miniserie The night of (2016).

Casado y con un hijo, los espectadores han podido ver recientemente al actor junto a Kate Winslet en Mare of Easttown, la serie de HBO donde interpretaba a Hauser, un detective que intentaba averiguar la verdad sobre el asesinato de Erin McMenamin. Pero no solo eso, desde el próximo viernes se le podrá ver en The Marvelous Mrs Maisel de Amazon Prime Video, donde retomó el papel de Lou Rabinowitz.

