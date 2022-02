Fallece Moses J.Moseley, actor de 'The Walking Dead', a los 31 años

El intérprete Moses J. Moseley, conocido por su papel secundario en The Walking Dead, falleció a los 31 años la semana pasada en Stockbridge (Georgia). Aunque todavía no se saben los detalles de su muerte y existe una investigación policial sobre las causas, el cuerpo sin vida del actor fue hallado en dicha localidad después de que su familia denunciara su desaparición. Así, su agencia de representación ha confirmado la triste noticia y ha querido compartir su apoyo a sus seres queridos: "Con gran tristeza, el equipo de Avery Sisters Entertainment ofrece sus más sinceras y profundas condolencias a la familia y amigos del actor. Estamos verdaderamente conmocionados", relata el comunicado, en el que además aseguran que Moses era una gran ser humano, querido por todos los que le rodeaban. "Para quienes lo conocieron, era la persona más amable, dulce y generosa que jamás conocerían. ¡Te echaremos mucho de menos! ¡Descansa en el cielo", han añadido. Pero no han sido los únicos, desde las redes sociales de la ficción de AMC han querido también compartir su dolor: "Nuestros pensamientos y oraciones están con Moses J. Moseley, miembro de la familia de The Walking Dead".

Moses Moseley, que también ha participado en Los juegos del hambre: en llamas, trabajó como actor desde 2010, pero no comenzó a perseguir seriamente sus sueños en el mundo de la interpretación hasta que se vio bien con su cuerpo. Cuando tenía 16 años llegó a pesar más de 130 kilos, pero "con su esfuerzo cuidando la dieta y haciendo ejercicio llegó a adelgazar casi a la mitad", momento en el que se dio cuenta de que podía lograr lo que quisiera y que el trabajo como actor estaba ya en la palma de su mano. Tras pequeños papeles en otras ficciones, el actor consiguió el éxito gracias a The Walking Dead, serie por la que llegó a ser portada de Entertainment Weekly.

Después de estar más de tres años interpretando a la versión no muerta de Mike, uno de los zombies (caminantes) que acompañaban a Michonne (Danai Gurira), ha coprotagonizado la serie Watchmen de HBO, ha participado en la versión estadounidense de La reina del sur y ha estado en American Soul, Loose Screws, Attack of the Southern Fried Zombies y Doll Murder Spree. Pero no solo eso, el intérprete estrenará de manera póstuma dos proyectos que se encuentran en plena posproducción, las películas de terror Hank y Descending. Además, en su página web también puede comprarse merchandising (mascarillas, tazas, cojines, pósters) de algunos de sus trabajamos más importantes.

"Qué triste escuchar sobre el fallecimiento de Moses, uno de los seres humanos más amables. Descansa en paz, amigo. Se te extrañará", ha escrito su compañero de serie Jeremy Palko en sus perfiles sociales. A estas condolencias también se han unido otros actores de la ficción de AMC como Melissa Cowan o Addy Miller.

