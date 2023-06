Un multimillonario paquistaní y un popular aventurero británico, entre los turistas que han desaparecido en el submarino turístico del Titanic

El tiempo se agota por eso todos los esfuerzos son pocos para entrar al submarino que desapareció el domingo por la mañana en el océano Atlántico con cinco pasajeros a bordo cuando se disponían a observar de cerca los restos que aún quedan del Titanic hundido a 3.800 metros de profundidad, cerca de la costa de Terranova, en Canadá. El sumergible solo cuenta con reservas de oxígeno para un máximo de 96 horas, tal y como ha calculado la Guardia Costera estadounidense, es decir contarían con suficiente aire hasta la mañana del miércoles.

El submarino de nombre Titan, es propiedad de la empresa OceanGate Expeditions, quien describió el tour como una forma de "salir de la cotidianidad y descubrir algo verdaderamente extraordinario". El viaje, que tiene un coste de 230.000 euros por pasajero, comienza con una travesía de 400 millas náuticas hasta el lugar del naufragio, punto en el que según el diario Daily Mail se le perdió la pista al sumergible, quien podrá haberse quedado atascado a demasiada profundidad para el submarino de rescate.

Buques guardacostas ataviados con boyas sonar y aviones militares de Estados Unidos y Canadá armados con todo tipo de dispositivos han intensificado aún más si cabe sus esfuerzos por encontrar este submarino en el que hay cinco vidas en juego. Pero… ¿quiénes son los pasajeros que se encuentran a bordo?

Stockton Rush, fundador de OceanGate Expeditions

Apasionado de los viajes submarinos y fan de Jacques Cousteau, Stockton Rush fundó OceanGate hace 13 años, compañía en la que ejerce de director ejecutivo y viaja a menudo, por no decir siempre, a bordo de sus expediciones. Rush quien, se convirtió en el piloto con calificación de transporte a reacción más joven del mundo cuando obtuvo calificación de Capitán en el United Airlines Jet Training Institute en 1981 con 19 años, tiene una amplia experiencia en la industria sumergible y ha trabajado en varios proyectos relacionados con el fondo submarino. Antes de fundar OceanGate Expeditions, estuvo involucrado en el desarrollo de sumergibles avanzados, incluido el diseño y la construcción de vehículos tripulados y no tripulados para la exploración de las profundidades marinas.

Rush siempre ha sido consciente del riesgo que conllevan sus viajes, aunque esa sed de adrenalina siempre le ha merecido la pena, tal y como puso de manifiesto en su última entrevista. "Todo tiene un límite. Ya sabes, en algún momento, la seguridad es puro desperdicio. Quiero decir, si solo quieres estar seguro, no te levantes de la cama", dijo el fundador de OceanGate a CBS News.

"Lo que más me preocupa son las cosas que me pueden impedir subir a la superficie", dijo el aventurero. "Salientes, redes de pesca, peligros de enredos. Y eso es solo una cuestión de técnica, una técnica de pilotaje. Está bastante claro: si es un voladizo, no pase por debajo. Si hay una red, no te acerques a ella. Entonces, puedes evitarlos si eres lento y constante" añadía.

El explorador francés más experto en el Titanic

Nacido en Chamonix, Francia, Paul-Henri Nargeolet, de 73 años, y quien es considerado una "autoridad líder" en el Titanic también viajaba a bordo del submarino. A lo largo de su vida ha dirigido varias expediciones al Titanic, ha completado docenas de inmersiones en submarino y supervisó la recuperación de miles de artefactos, incluida una sección de 20 toneladas del casco del Titanic.

Nargeolet, quien ha pasado más de dos décadas en la Armada francesa e incluso llego a ser comandante, se jubiló en 1986 y se unió al Instituto Francés de Investigación y Explotación del Mar, liderando expediciones al fondo marino. En este cargo, dirigió la primera expedición de recuperación del Titanic en 1987.

"Si estás a 11 metros o 11 km hacia abajo, si sucede algo malo, el resultado es el mismo" ha afirmado en alguna ocasión este marinero francés. "Cuando estás en aguas muy profundas, estás muerto antes de darte cuenta de que algo está pasando, así que simplemente no es un problema" añadía el aventurero.

Uno de los hombres más ricos de Pakistán y su hijo

El destino o la mala suerte también han querido que se encuentren en el interior del sumergible uno de los hombres más ricos de Pakistán y su hijo adolescente. Shahzada Dawood, de 48 años, miembro de la junta directiva de la organización benéfica Prince's Trust con sede en el Reino Unido, y su hijo Sulaiman Dawood, de 19, decidieron pagar el excluido pasaje para ver los restos del Titanic. "Estamos muy agradecidos por la preocupación mostrada por nuestros colegas y amigos y nos gustaría pedirles a todos que oren por su seguridad", dijo la familia en un comunicado.

La familia Dawood se encuentra entre las más ricas de Pakistán, pero tiene fuertes vínculos con el Reino Unido y se cree que viven en una mansión de Surrey. El padre de Shahzada, Hussain, de 79 años, es el presidente de Dawood Hercules Corporation, que fabrica productos químicos, y de Engro Corporation, que fabrica fertilizantes.

El multimillonario británico Hamish Harding

El director ejecutivo de Action Aviation en Dubái, el multimillonario británico Hamish Harding, de 59 años, quien ha estado en el espacio, ha visitado ambos polos, dio la vuelta al mundo y posee tres récords mundiales Guinness, incluido el de pasar el mayor tiempo sumergido en el fondo del océano, también se encuentra en el interior de Titan, tal y como ha confirmado su propia familia.

Fue precisamente el sábado 17 de junio, un día antes de que el submarino desapareciera, cuando Harding publicaba en su cuenta de Instagram que estaba "orgulloso de anunciar" su unión con la Expedición OceanGate "para su misión RMS TITANIC como especialista de la misión en el submarino que baja al Titanic". Además, añadió que "debido al peor invierno en Terranova en 40 años, esta misión probablemente sea la primera y única misión tripulada al Titanic en 2023".