James Cameron pone fin al eterno debate de ‘Titanic’ y aclara si Jack cabía en la tabla

Un cuarto de siglo después del estreno de Titanic, el director de la película, James Cameron, ha analizado detenidamente ¡y científicamente! si Jack ( protagonista del filme a quien dio vida Leonardo DiCaprio) habría sobrevivido si simplemente se hubiera subido a bordo de la tabla que salvó a Rose ( Kate Winslet) cuando quedaron varados en las congeladas aguas del Océano Atlántico después de que el emblemático Titanic chocara contra un iceberg.

Con motivo de su 25 aniversario y con el objetivo de poner fin a este eterno debate del cine, Cameron ha sido realizado en el especial Titanic: 25 Years Later With James Cameron que se emitirá próximamente en National Geographic un exhaustivo estudio ayudado por dos especialistas para recrear exactamente la escena en temperaturas bajo cero, analizando asi todos los problemas y obstáculos a los que podría haberse enfrentado la pareja.

"Es posible que Jack pudiera haber sobrevivido tumbado sobre la tabla hasta que llegaran los botes salvavidas", ha declarado James Cameron “Sí, podría haberse salvado, pero hay muchas variables” añade. Entre esas variables están la temperatura del agua y el agotamiento de la pareja, entre otras condiciones. Pero según James, hay un factor que simplemente predominó en su mente que le llevó a este tráfico final, “lo que no iba a hacer por nada del mundo era poner en peligro la vida de Rose”.

Esta no es la primera vez, y todo parece indicar que no será la última, que el director se adentra en este debate con el objetivo de saciar la curiosidad de sus fans y aunque el cineasta ya señaló en 2017 que esta discusión era algo “absurda” también señaló que le vio un lado positivo. “Esta disputa me ha enseñado que logré mi objetivo de presentar a Jack como alguien entrañable para la audiencia que sufre cuando le ve morir” Y es que tal y como señala Cameron "Si hubiera vivido, el final de la película no habría tenido sentido... La película trata sobre la muerte y la separación; él tenía que morir. Ya fuera congelado o golpeado por una de las chimeneas del Titanic”.