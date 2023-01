Las curiosidades más desconocidas de 'Titanic', la película que ha batido todos los récords

El próximo mes de febrero, aunque la fecha exacta está todavía por confirmar, Titanic volverá a las salas de cine en una nueva versión en 3D y 4K con la que espera volver a conquistar al público en su 25 aniversario. Y aunque los fans del filme dirigido por James Cameron deban esperar todavía unas semanas para volver a ver la historia de amor de Jack y Rose en la gran pantalla, este lunes 16 de enero a las 22:00 horas la pueden revisionar en Telecinco. Con cientos de anécdotas sobre el rodaje, cifras conseguidas, detalles sobre el decorado y curiosidades sobre el rodaje, Jose Madrid ofrece enTitanic: Historia de un fenómeno (T&B Editores), el primer libro en castellano sobre la cinta y el impacto cultural que supuso, un relato único y documentado de este fenómeno global e historias que muchos no conocen sobre las grabaciones, como que la protagonista llegó a sufrir hipotermia.

VER GALERÍA

Si soñabas con cenar con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet… ¡prepara la cartera!

Madrid cuenta en este libro sobre una de las producciones de Hollywood más caras de la época que en agosto de 1996, cuando habían empezado a grabar las escenas que abren y cierran Titanic (las de la anciana Rose, el cazatesoros Brock Lovett y el final de 'el corazón de la mar'), que cuando el equipo fue al descanso para comer un guiso de pescado unos 16 miembros de la producción sufrieron un envenenamiento. "Algunos veían colores y niebla. Otros empezaron a alucinar. Aunque aún no lo sabían alguien había echado una droga llamada 'polvo de ángel' en su comida y eso les provocó una especie de euforia y malestar físico", cuenta el periodista en su libro, donde además asegura que cuando fueron llevados a la clínica fue un momento muy complicado de controlar porque la gente se escapaba de sus habitaciones.

A raíz de aquello la prensa estadounidense comenzó a decir que el rodaje estaba "maldito", pero además el dineral que costó todo el rodaje y algunas palabras del equipo y la propia Kate Winslet, que confesó en Los Ángeles Times que solo volvería a trabajar con Cameron "por un montón de dinero" (aunque después matizó sus palabras), continuó alimentando esa idea de que ocurrío extraños misterios alrededor de Titanic. Nombrada como el Lo que el viento se llevó de los millenials, la película del transatalántico más famoso de todos los tiempos, "el buque de los sueños", estuvo 16 semanas en el número uno, fue la primera en la historia en superar el billón de dólares y el filme con más nominaciones a los premios Oscar (14, de los que se llevó 11).

VER GALERÍA

Cinco verdades y cinco mentiras que quizás desconocías de 'Titanic'

Tuvieron que pasar muchos años para que Winslet confesase, en The Late Show de Stephen Colbert, que sufrió hipotermia durante el rodaje y que realmente pensaba que Jack cabía en el tablón de madera gracias al cual se salvó su personaje (aunque el director ha realizado un documental para demostrar que no era posible), pero además el tema principial de la película, My Heart Will Go On, fue grabado en secreto. "Todo esto lo estoy haciendo a escondidas. Nadie puede saber que estoy contigo", le dijo James Hornet a Celine Dion cuando fue a proponerle que cantase la canción, que estuvo escondida en el pantalón del productor durante semanas a la espera del momento indicado para enseñársela a a Cameron.

El 8 de enero de 1998 fue cuando la cinta llegó a las salas de cine españolas y hubo que esperar casi tres años y medio para poder verla en abierto en televisión. Su promocionado estreno tuvo lugar el 28 de mayo de 2001 en Antena 3, que pagó 1.300 millones de pesetas porque confió que lograría una gran audiencia. De hecho, su promoción en la cadena provocó que fuera "la primera vez que se usaran cortinillas especiales cada vez que se dio paso a publicidad. La cadena las usó durante un mes y convirtieron aquel estreno en abierto en lo que era: un verdadero acontecimiento. Fue la primera vez que los más rezagados pudieron ver en televisión, en 2001, la película más taquillera y premiada de todos los tiempos.