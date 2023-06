Álvaro Falcó, un recién estrenado papá en la cuenta atrás para la boda de su querida prima Tamara

Isabelle Junot y Álvaro Falcó dieron la bienvenida a su primera hija en el hospital Ruber de Madrid, tal y como dio a conocer ¡HOLA! en exclusiva. La pareja no pueden estar más feliz e ilusionada de tener en brazos su bebé, una niña a la que han llamado Philippa, en honor a su abuelo materno. A primera hora de la mañana Álvaro Falcó era fotografiado de regreso a la clínica después de haber hecho algunos recados. Se trata de la primera imagen del feliz papá desde que llegase al mundo su hija. Con gafas de sol, vaqueros, chaqueta y zapatillas de deporte, el marqués de Cubas hizo entrada en el centro conduciendo su propio coche.

Isabelle Junot dio a luz el pasado domingo 11 de junio y por lo que pudo saber ¡HOLA!, el parto fue natural, la pequeña pesó 3 kilos 600 gramos y tanto la madre como la recién nacida se encuentran perfectamente. Se espera que en las próximas horas la pareja pueda abandonar el hospital con su bebé en brazos rumbo a su hogar. Phillippa llega un año después de que sus padres pronunciaran el 'sí, quiero' en una boda que se celebró el 4 de abril de 2022 en el palacio de Mirabel, en Plasencia, un enclave idílico para su familia ya que en este mismo escenario se casaron los padres de Álvaro Falcó, Marta Chávarri y Fernando Falcó, el 2 de junio de 1982.

Amtes de convertirse en padres, la feliz pareja acudió a algunos eventos como la íntima fiesta de compromiso de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que tuvo lugar el pasado 22 de abril en la residencia de Isabel Preysler, en Puerta de Hierro, Madrid, o la paradisíaca escapada que hizo poco antes, en la que presumió de sus curvas premamá enfundada en un espectacular bikini.La última foto que la marquesa de Cubas compartió con sus seguidores fue en el Palacio de Santo Mauro, "uno de sus sitios favoritos" con su "futura personita favorita", decía de su bebé.

Isabelle ya ha hecho realidad su deseo de ser mamá y pronto pondrán rumbo a su hogar en Madrid, un piso céntrico en Madrid junto a su esposo, con el que ha celebrado su primer aniversario y no puede hacer mejor balance de su relación. "Todo va genial, todo fluye, tenemos una comunicación estupenda. No quiero estar aquí como que todo perfecto, pero es que sí. No hay problemas, estoy feliz. A lo mejor me vuelves a preguntar en diez años y te cuento otra cosa -ríe-. Nos hemos encontrado muy bien. El matrimonio solo ha hecho que reforzar esa complicidad que teníamos antes de manera como más adulta”.

El próximo gran evento de los felices papás será la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. De hecho, la llegada de la primera hija de ambos fue motivo más que suficiente para que la marquesa de Griñón decidiera posponer su boda al 8 de julio, con el fin de que su primo más querido y su mujer pudieran asistir a su enlace en Palacio de El Rincón.