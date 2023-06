Así es Lúa, la hija de Miguel Ríos que ha seguido los pasos de su padre en el mundo de la música

"Lúa es dinamita, Lúa es la que pita, Lúa es la que baila el rock", Lúa Ríos Watty tenía tan solo dos años cuando su padre, Miguel Ríos le dedicó la canción Lúa, Lúa, Lúa (1980) y parece que causó tanto efecto en ella que desde muy pequeñita tuvo claro que lo suyo era la música.

Nacida de la relación de más de veinte años que el veterano cantante mantuvo con la inglesa Margaret Watty, a la que conoció en Ibiza en 1971, Lúa nunca ha usado ser "hija de" en su beneficio y de hecho, aunque es la fan número uno de su padre ella decidió encaminar sus pasos hacia la música indie en vez de hacia el rock y actualmente forma es vocalista del grupo Gold Lake junto a Carlos del Amo, quien es el encargado de tocar la guitarra.

Y aunque tanto Miguel como Lúa mantienen sus parcelas privadas cerradas a cal y canto, eso no les ha impedido compartir escenario en alguna ocasión. La última vez en 2021, con motivo del 40 aniversario de Rock & Ríos en el WiZink Center de Madrid cuando subió junto a su padre y el actor Javier Bardem a cantar el coreado tema Bienvenidos.

"Sentir su presencia en el escenario me enternece mucho. Ya cantamos en el Bye Bye Ríos y se lo pedí porque igual no había más oportunidades. Después de 40 años, esta vez se me ocurrió feminizar y decir "bienvenidas", así que ella me hizo la tercera voz" explicó Miguel Ríos al diario Público.

Lúa, que además de cantante es empresaria y tiene un bar llamado Madklyn en el madrileño barrio de Malasaña, es, sin lugar a duda, el gran orgullo de su padre y buena prueba de ello es la admiración que siente hacia ella. "Me gusta mucho cómo canta Lúa, tiene una voz muy personal y es capaz de armonizar, cosa que yo no he podido hacer nunca. Solo he sabido hacerlo al final y a ella le sale de forma natural. Normalmente canta en inglés porque su madre es inglesa, pero me gusta más en castellano porque no tengo que traducir" declaraba el cantante al mencionado diario.

Miguel, quien tras romper con la madre de su hija rehízo su vida junto a una mujer que ha permanecido en el anonimato y de la que tan solo se sabe que se llama Regina y es algo más joven que él, escribió en 2015 unas memorias y como no podía ser de otra manera se las dedico a su hija. "Si no hablo mucho de Lúa en el libro es porque ocupa un espacio tan vital en mi vida, tan gigantesco, que me cuesta trabajo hablar de ella. Lo que ocurre es que no puedo escribir el relato de su propia vida. A mí me gustaría que lo escribiese ella misma", declaraba el propio artista al diario El Periódico, poniendo una vez más de manifiesto el hermetismo de su hija.