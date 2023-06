La desconocida relación que Elliot Page y Kate Mara: 'Ella tenía novio en ese momento'

En la mayoría de los casos, las autobiografías de las 'celebrities' suelen arrojar luz sobre muchos temas pendientes y también nos descubren datos o historias que hasta ese momento no eran conocidas por el gran público. Esto es precisamente lo que está ocurriendo con las memorias de Elliot Page, que acaban de salir a la venta y destapan algunos hechos del pasado de los que no se tenía constancia y afectan directamente a otros conocidos intérpretes de Hollywood.

"La primera persona de la que me enamoré después de que me rompieran el corazón fue Kate Mara". Así de categórico se ha mostrado la estrella de la serie The Umbrella Academy (Netflix), revelando que tuvo un romance secreto con la actriz después de haber vivido una relación anterior con otra mujer que no salió bien. "Ella tenía novio en ese momento, el encantador y talentoso Max Minghella", añade con detalle y dando los nombres de todos los implicados en el extracto de la obra que recoge People.

Es más, asegura que el actor británico aprobaba aquel idilio a tres bandas para apoyar a su chica "en la exploración de sus sentimientos", cuenta Elliot. Incluso, asegura que la propia Kate le dijo en un momento dado que nunca pensó que podría "estar enamorada de dos personas a la vez y ahora sé que puedo", relata. Al parecer, todo surgió en 2014 mientras Mara rodaba la superproducción X-Men: días del futuro pasado, perteneciente a la popular saga cinematográfica.

"Eso fue justo después de que me declarara homosexual y fue un momento de introspección, pero también de angustia", cuenta Page. "Creo que mi historia, o como quieras llamarla, con ella resume en gran medida una dinámica en la que me vi inmerso por entonces, que era engancharme a gente que no está del todo disponible", reconoce. Eso sí, considera que "a muchos de nosotros nos pasa esto", lo que provoca "altibajos e inseguridades" en nuestras cabezas.

Aunque la relación no terminó de cuajar, ambos siguen siendo buenos amigos y prueba de ello es que la intérprete de 40 años participará próximamente en Los Ángeles (Estados Unidos) en la presentación del libro de Elliot, el cual ya ha leído. "El amor y la atención que tenemos el uno por el otro es algo muy especial", remarca el nominado al Oscar en 2007 por el drama adolescente Juno.

Caprichos del destino o no, el caso es que Elliot y Kate protagonizaron años después una película titulada My Days Of Mercy, donde daban vida a dos mujeres que se enamoraban a pesar de las adversidades. Mientras una se metía en la piel de la hija de un hombre en el corredor de la muerte, la otra pertenecía a una familia que defendía la pena capital. La première del filme en el Festival de cine de Toronto (Canadá) nos dejó sus imágenes más cómplices y cariñosas, cuando Page tenía de nombre Ellen y aún no había iniciado su transición de género.

