El PSG cancela una cena de gala ante el 'preocupante' estado de salud de Sergio Rico

Sergio Rico, el portero español del Paris Saint-Germain, continúa ingresado en estado grave en la UCI del hospital Virgen Rocío de Sevilla. Tres días después de sufrir un accidente y ser golpeado por un caballo en la aldea almonteña del Rocío (Huelva), el futbolista andaluz, de 29 años, sigue luchando por recuperarse mientras recibe los mejores cuidados por parte de todo el equipo médico que le atiende, tal y como anunciaron a través de un comunicado sus familiares. El deportista andaluz sigue "estable dentro de la gravedad de sus lesiones, continúa bajo los efectos de la sedación, con vigilancia estrecha y monitorización", reza su último parte médico.

'Estamos profundamente afectados por la tragedia'

Las próximas horas son claves en su recuperación y el PSG acaba de anunciar que anula su próximo acto ante el delicado y preocupante estado de salud del guardameta de su equipo. "El PSG ha informado de la anulación de la cena de gala de la Fundación PSG prevista esta noche. Esta decisión ha sido tomada por Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la Fundación debido al estado de salud preocupante de Sergio Rico", han confirmado desde la cuenta oficial del club.

"La situación actual requiere de toda nuestra atención y nos obliga a renunciar a nuestra tradicional gala", explicaba el propio presidente en un comunicado. "La numerosa familia del Paris Saint-Germain está profundamente afectada por la tragedia que afecta a Sergio Rico y sus seres queridos. En nombre de todos los equipos del club quiero asegurarles todo nuestro apoyo y mi mayor afecto en este calvario", concluía el mensaje.

Desde el PSG han trasladado todo su apoyo al jugador bajo el hashtag #ÁnimoSergioRico. "Hay cosas mucho más importantes que el fútbol. Todo el club está con Sergio Rico. Quería tener sentido en mis prioridades al hablar en primer lugar de él", señaló Mbappe tras ser nombrado el mejor jugador de la temporada en el club.

"Sergio pelea. Por Alba. Porque tienes familia. Por tus amigos. Por todos los que amas y todos los que te aman, nuestras oraciones y pensamientos más profundos están dedicados a ti y a tus seres queridos. Te estamos esperando", señalaron desde Paris Galaxy, una cuenta especializada en todo las informacion del club francés.

El último y desgararrador mensaje de la esposa de Sergio Rico preocupaba a sus fans. "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti", señalaba junto a una foto en blanco y negro del día de su boda, celebrada el pasado verano. "Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto", concluía su mensaje, que despertó una oleada de cariño entre sus seguidores, que le envían "mucha fuerza". La esposa del futbolista no se separa ni un momento de su lado y acude cada día al hospital. Mientras que ayer no podía evitar derrumbarse al hablar de su marido, hoy se la veía con el rostro más relajado y más serena, y señalaba con alivio que seguía "estable".

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, equipo en el que jugó durante cuatro temporadas, se acercó al hospital para interesarse por su estado de salud."Tenemos que acordarnos de uno de los nuestros. Desearle lo mejor; parece que van pasando las horas y es bueno que no haya nada que lo empeore. Ojalá que, primero, se salve y esté todo bien, y después que ganemos y que podamos ofrecerle el título a uno de los nuestros que lo está pasando muy mal", comentó en relación a la final de la Europa League que se disputará esta noche entre el Sevilla y la Roma en Budapest.