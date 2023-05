Últimos datos sobre el estado de salud de Sergio Rico

Toda la atención está puesta estos días en el Hospital Virgen del Rocío donde se encuentra ingresado el portero sevillano del París Saint Germain, Sergio Rico, de 29 años, tras sufrir un grave accidente de caballo cuando se encontraba en la Romería del Rocío de Huelva. Según las últimas informaciones hechas públicas por la agencia EFE, el estado de Sergio Rico se mantiene este martes "sin cambios significativos" desde el parte médico del lunes, que indicaba que estaba estable dentro de la gravedad y sedado en la UCI del hospital sevillano.

El portero, que sufrió heridas de gravedad tras ser golpeado en la cabeza por un caballo desbocado, está siendo “atendido por especialistas de Medicina Intensiva”, tal y como señalaba la nota difundida ayer, quienes se encuentran pendientes de la evolución clínica que sufra el deportista durante los próximos días.

Completamente pendientes de su estado se encuentra su familia, y en concreto, su mujer Alba Díaz quien está viendo con muchísima angustia y tristeza estas horas tan trascendentales para el futbolista. "No puedo decir nada. No puedo decir nada" declaraba Alba esta misma mañana sin poder contener las lágrimas tras visitar a su marido en el hospital.

Más tarde, la mujer de Sergio regresaba de nuevo al centro médico y comentaba que el futbolista estaba "estable", pero una vez más no podía contener la emoción y rompía a llorar de nuevo, a la vez que declaraba que no estaban pasando un buen momento. A pesar de todo, Alba volvía a mostrar su impecable educación y agradecía, una vez más, a los periodistas el interés mostrado. "Muchas gracias. Os agradezco muchísimo el cariño, de verdad. Gracias".

Alba, cuyo rostro completamente abatido daba buena muestra de la pesadilla que está viviendo, recurría esta madrugada a las redes sociales para hacer público un sobrecogedor mensaje a modo de súplica en el que confesaba a su chico lo importante que es para ella y lo mucho que le necesita. "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti", ha señalado junto a una foto en blanco y negro del día de su boda. "Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto", ha concluido el mensaje, que ha despertado una oleada de cariño entre sus seguidores, que le envían "mucha fuerza".

Alba y Sergio sellaron su amor ante el altar el verano pasado tras más de seis años de relación sentimental en una "imborrable" ceremonia festejada en la Iglesia de Santa Ana de Triana, y posteriormente reunieron a todos sus familiares y amigos en una divertida celebración de temática ibicenca en la que no faltaron la música, la comida y las sorpresas hasta altas horas de la madrugada.

Tras su boda, el matrimonio disfrutó de una espectacular luna de miel en Bali, Singapur y Maldivas, puesto que una de sus mayores aficiones es viajar y conocer los distintos rincones de la geografía internacional. Sergio además es un hombre muy familiar y unido a los suyos. En su perfil público suele compartir tiernas fotografías junto a sus tres sobrinos pequeños y sus mascotas, dos graciosos perritos de la raza Cavapoo.