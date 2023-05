Julio Iglesias sorprende con su cambio de imagen y desmiente los rumores sobre su estado de salud

¿Dónde está Julio Iglesias? ¿Cómo se encuentra de salud? ¿Va a volver a cantar? Desde hace tiempo el cantante español más internacional vive alejado del foco mediático en su paraíso de Punta Cana, rodeado de la numerosa familia que ha formado junto a Miranda Rijnsburger y también muy cerca de sus tres hijos mayores, nacidos durante su matrimonio con Isabel Preysler y esa ausencia ha desatado todo tipo de rumores en los últimos meses.

Después de especularse con que el cantante estaba en silla de ruedas e incluso que padecía alzhéimer, esta misma semana, las alarmas volvían a desatarse tras las informaciones vertidas en el programa A la tarde de América TV, donde se señalaba que el deterioro físico del artista, de 79 años, era muy alarmante.

''A mí lo que me dicen es tremendo. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio. Directamente ya no recuerda ni sus propias canciones" comentaba Matías Vázquez, presentador del programa. “Aquellas personas que tenían relación con Julio Iglesias, hoy por hoy, no llegan a él y eso es lo que preocupa, que Julio no levanta un teléfono o no responde a las llamadas'' añadía el periodista.

Además de estas informaciones, el medio aseguraba que muchos de sus amigos también estarían bastante preocupados por el estado de salud del artista. Uno de ellos el locutor argentino Alberto Mateyko, conocido como 'El muñeco', quien recientemente publicaba en sus redes un misterioso mensaje dirigido a Julio Iglesias. ''¿Qué anda pasando, Julito? ¿Por qué tanto silencio?'', escribía.

Y aunque no es frecuente que el cantante se pronuncie en público, estas informaciones hablando sobre sus graves problemas de salud han llevado al artista a romper su silencio y a través de sus redes sociales ha enviado un duro comunicado en el que explica con todo tipo de detalles cómo se encuentra en estos momentos queriendo poner fin así a todo tipo de especulaciones y fake news.

"Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad", empieza diciendo Julio quien permanece alejado de los escenarios desde que se desató la pandemia en 2020. "De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre" escribe el intérprete.

"No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones. Cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad" continúa diciendo nuestro artista español más universal, quien junto al mensaje adjunta una foto en la que se luce un nuevo cambio de imagen. "Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre", aclara el cantante. "Muchísimas gracias como siempre" finaliza el artista.

Esta no es la primera vez que Julio se ve obligado a salir de "su refugio" para aclarar cuál es su estado de salud, aunque sí es la primera vez que lo hace de una forma tan tajante. Fue el pasado mes de agosto cuando el artista tirando de su gran sentido del humor recurría a su imagen más viral acompañada del mítico... ¡y lo sabes! para desmentir todas las noticias falsas que se decían sobre él, dejando claro que nada de lo publicado sobre sus problemas tenía un ápice de verdad.

"No suelo responder a esas informaciones 'malignas e inciertas' que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo alzhéimer, con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre", declaraba por aquel entonces el cantante.

"Estaba escuchando esta canción (Les invito a bailar un bolero) y vi una foto simpática que se parece mucho a la que ha dado la vuelta al mundo 'y tú lo sabes' y se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema y estoy vivo y coleando... jajajajajajaja ¡Y ustedes lo saben!", puntualizaba Julio.

