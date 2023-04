Julio iglesias comienza a dar forma a sus esperadas memorias

“Por fin estoy empezando a escribir mis memorias ojalá que no pare, y sin darme cuenta vaya poco a poco llenándome de nostalgias siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás, sin embargo sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida” ha escrito Julio Iglesias en las redes sociales para dar a conocer, que por fin, se ha decidido a contar su vida en primera persona. “Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar, las dos emociones juntas son en realidad la propia vida. Cuando escucho esta canción- hace referencia a su tema ‘Farolero’- sonrío y me lleno de recuerdos, qué gran suerte es conocer los dos sentimientos para aprender a vivir” acaba diciendo el artista.

Alejado de la escena pública desde comienzos de 2020, cuando estalló la pandemia, a Julio siempre le había rondado la idea de contar su vida, sin embargo no ha sido hasta ahora, cuando el cantante se ha visto preparado para hacerlo. Feliz en las Bahamas donde decidió establecer su residencia, Julio tan solo ha roto su silencio estos últimos años en tres ocasiones.

La primera de ellas fue en septiembre de 2021 cuando Julio salió de su refugio para desmentir sus problemas de salud, hablar de su relación con Miranda y dejar caer la idea de unas supuestas memorias. “Tengo una familia espléndida, y una mujer a la que amo con toda mi alma. A veces oigo que dicen y cuentan que si estoy mal, muchas cosas son absolutamente inciertas. Estoy como tengo que estar a la edad que tengo. Si tengo que contar la historia de mi vida, nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo, por cierto…, la contaré”, dijo el cantante a ¡HOLA! refiriéndose a sus esperadas memorias. "La vida de uno mismo nadie la conoce mejor que uno mismo", concluyó.

Meses más tarde, concretamente en febrero de 2021, el artista volvía a hablar con motivo de la presentación del libro de su amigo, el mítico locutor Pepe Domingo Castaño, para desmentir algunas informaciones publicadas sobre su salud. “Estoy mucho mejor de lo que oigo. Por eso, cada vez que leo cómo estoy, me asusto. Me han matado quince o veinte veces, ¡no sé cómo sobrevivo! Pero estoy bien y empezaré a cantar, si Dios quiere, dentro de tres o cuatro meses” dijo.

Y aunque de momento, Julio no ha encontrado el momento de subirse a un escenario, continúa volcado en la música y tal y como confesaba su hijo Julio Iglesias Jr, lleva unos meses metido en el estudio de grabación, un lugar que abandonaba recientemente para salir en defensa de su exmujer, Isabel Preysler tras su ruptura con Mario Vargas Llosa. “Isabel es excepcional. Una campeona de verdad. Como madre es ejemplar y como mujer, un diez y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida” declaraba el cantante, quien sin duda deberá dedicar parte de sus memorias a Isabel, junto a la que estuvo siete años casado y tuvo tres hijos.

