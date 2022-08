Julio Iglesias responde a las 'informaciones malignas e inciertas' sobre su salud con su meme más viral

Cada cierto tiempo el estado de salud de Julio Iglesias se convierte en noticia. El cantante suele guardar silencio sobre los incesantes rumores, pero esta vez ha querido poner fin a las especulaciones haciendo gala de su gran sentido del humor, ya que ha utilizado su imagen más viral acompañada del mítico... ¡y lo sabes!. "No suelo responder a esas informaciones 'malignas e inciertas' que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo alzheimer, con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre", ha comenzado diciendo.

Tras esta aclaración, el artista ha sorprendido a sus miles de seguidores con su simpatía. "Estaba escuchando esta canción (Les invito a bailar un bolero) y vi una foto simpática que se parece mucho a la que ha dado la vuelta al mundo 'y tú lo sabes' y se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema y estoy vivo y coleando... jajajajajajaja ¡Y ustedes lo saben!", ha añadido.

La reacción del cantante ha sido muy aplaudida por sus miles de seguidores. Sabe que es el rey de los memes en España y ha decidido aprovechar esta popularidad en redes sociales para poner punto y final a las habladurías. En una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2015, el artista ya se pronunció sobre este fenómeno de internet. "Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa", reconoció.

A principios de año, Julio Iglesias ya explicó cómo se encontraba durante la presentación radiofónica de Hasta que se me acaben las palabra, el libro de su gran amigo Pepe Domingo Castaño. "Estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí. Mira, cada vez que leo cómo estoy me asusto porque como me han matado 15 o 20 veces, no sé cómo sobrevivo. Estoy, como diría un buen gallego, del carajo", aseguró. El cantante también habló sobre las fotos que se publicaron en agosto de 2020 en las que aparecía caminando con la ayuda de dos personas. "Había tenido una rotura de la tibia y el peroné y había estado con la pierna para arriba dos meses y estaba flacucho, estaba hecho una mierda, pero se pasó, estoy bien ya, perfectamente bien".

A pesar de residir en Miami con su familia, uno de los diez artistas que más discos ha vendido en toda la historia de la música sigue muy conectado a España. Dijo que estaba al tanto de la actualidad del país y contó cómo estaba viviendo la pandemia. "Al covid le tengo el miedo que le tiene la gente inteligente, no es que me considere una persona muy inteligente, pero como se ha hablado tanto de que tengo pánico al covid... La gente exagera mucho", comentó.

El cantante confesó que se estaba cuidando mucho, "porque soy vulnerable, como es vulnerable cualquier persona que tiene la edad que tengo yo". Además, se mostró a favor de la vacuna. "Los 'ninis' en este caso no debería estar en contra porque creo que es fundamental, pregúntaselo a Pepe, que tuvo un covid muy malo", añadió, recordando así el duro momento que vivió el presentador radiofónico con la enfermedad.

