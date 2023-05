Sara Verdasco recuerda el apoyo que recibió de Enrique Iglesias tras su grave atropello en Miami

Sara Verdasco sufrió un grave atropello el 11 de enero de 2017 mientras paseaba en bicicleta por Miami. Iba con su marido, el músico Juan Carmona, cuando fue embestida por un vehículo que después se dio a la fuga. El golpe que recibió fue tremendo y tuvo que permanecer cinco días en la UCI del hospital para recuperarse de un coágulo de sangre en la cabeza y múltiples fracturas en las costillas, la pelvis y el cuello. "Los médicos dicen que es un milagro que esté viva”, declaró meses después del accidente. "La vida es un regalo que tenemos que saber aprovechar. Yo puedo decir que miro atrás y me siento orgullosa de la fuerza que he tenido para superar todos los obstáculos que se me han presentado”, añadió.

La hermana de Verdasco vivió un auténtico calvario, pero afortunadamente se fue recuperando poco a poco y actualmente es la viva imagen de la felicidad con su marido y sus mellizas, Carmen y Valentina, que ya tienen tres años.

Sara recordó en Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne, la gravedad del accidente. "Tuve un accidente en Estados Unidos, iba con Juan...", comenzó diciendo. "Salían de la urbanización en la que vive Enrique (Iglesias), se estaban quedando en casa de una amiga, y al salir un coche se subió a la acera y se llevó por delante a mi hermana y a Juan, que iban en bici, y mi hermana estuvo en la UCI", explicó finalmente Verdasco.

En aquel momento tan complicado, Sara se sintió muy arropada por toda la familia de su cuñada, Ana Boyer. "Estuve muy grave y su familia se portó superbien. Enrique (Iglesias) y Anna (Kurnikova) venían a verme a la UCI, al hospital. Isabel (Preysler) estaba continuamente pendiente de mí, Chabeli... toda la familia, estuvieron muy pendiente", declaró emocionada. "Luego, cuando ya me dieron el alta y me fui a casa, Enrique venía a visitarme con Anna. Conmigo se portaron genial, muy bien", aseguró agradecida.

Este ejemplo confirma las palabras de Tamara Falcó sobre su hermano. "Enrique siempre aparece en los mejores y en los peores momentos. Es un ángel de la guarda", dijo emocionada.