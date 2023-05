¿Vuelve 'Gossip Girl? Te contamos qué ha sido del reparto original de la exitosa serie

Gossip Girl es una serie rompedora que arrasó en audiencia desde su estreno en 2007. La historia sobre un grupo de niños bien del Upper East Side, el ácido humor de la reina Cotilla, los escenarios de la ciudad que nunca duerme, las tramas amorosas y los impresionantes estilismos que lucían los protagonistas por las calles neoyorkinas, enganchó a los espectadores durante seis temporadas. Más allá del reboot que se llevó a acabo hace tres años en HBO, los fans siempre han soñado con una vuelta de la ficción con su elenco original, una puerta que parecía cerrada hasta ahora.

"Bienvenidos de nuevo, Upper East Siders. Después de un largo tiempo fuera, veo que no os llevó mucho volver a las andadas y ensuciar las pizarras limpias que os di", estas palabras publicadas en la cuenta oficial de Gossip Girl enloquecía hace unos días a los fans y desataba los rumores sobre un posible regreso de la ficción principal. De ser cierto, podríamos volver a disfrutar con las aventuras de Serena van der Wooden, Blair Waldorf, Chuck Bass, Dan Humphrey y Nate Archivald en pantalla, interpretados por Blake Lively, Leighton Meester, Ed Westwick, Penn Badgley y Chace Crawford, diez años después del final de la serie original.

Tras su paso por la exitosa producción, que se convirtió en un auténtico fenómeno, el elenco primigenio se convirtieron en rostros muy conocidos a nivel internacional. Metiéndose bajo la piel de Serena, Blake Lively, de 35 años, comenzó a recibir sus primeros premios como actriz, alzándose, entre otros, con tres Teen Choice Awards.Su paso por la ficción también la convirtió en un icono de la moda y en un referente de estilo a nivel mundial.

Poco a poco, Blake comenzó a hacerse más conocida en Hollywood, participando en proyectos cinematográficos como Salvajes, El secreto de Adaline, All I See is You o The Shallows. Sus últimas películas antes de tomarse un parón profesional fueron Un pequeño favor y The Rhythm Section, que se estrenó a principios de 2020.

La actriz, de 37 años, que ha estado retirada del cine desde 2019, ha regresado de nuevo al trabajo y está inmersa en el rodaje de It Ends With Us, una cinta basada en la novela superventas de Colleen Hoover, vuelve tres meses después de haber sido madre de su cuarto hijo. Para este proyecto ha tenido que transformar su imagen por exigencias del guion: ahora luce pelirroja y lleva el pelo rizado, un look muy alejado al de la melena rubia que la caracterizaba en Gossip Girl y con la que ha marcado tendencia.

En 2010, uno de sus trabajos cambiaba su destino y su vida personal. Fue durante el rodaje de La linterna verde cuando conoció a Ryan Reynolds y el flechazo entre ambos fue instantáneo. Un año más tarde comenzaban a salir y, en 2012, daban un paso más y se daban el 'sí, quiero', convirtiéndose en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, que no solo suelen mostrar su amor en las alfombras rojas y en sus perfiles, sino también el gran sentido del humor que ambos poseen.

Muestra de ello fue la manera en la que comunicaron la llegada al mundo de su cuarto bebé el pasado mes de febrero, un niño o una niña, por el momento no ha trascendido ni el sexo ni el nombre, que se ha unido a sus hermanas mayores: James, de ocho años, Inez, de seis, y la pequeña Betty, de tres. Para anunciar la feliz noticia, publicaron una imagen de ambos junto a Tammy, madre de Ryan, en la que se podía podía ver a Blake ya sin la barriguita de embarazada junto al mensaje: "Domingo de Puppy Bowl 2023. He estado ocupada", escribía la protagonista de The Town, desatando la alegría de sus seguidores al percatarse de que ya había dado a luz.

Antes de aventurarse a ser Blair Waldorf, Leighton Meester, de 37 años. ya tenía una incipiente carrera en el cine con pequeñas producciones independientes y en la televisión. Durante la grabación de la serie pudimos verla en cintas como Monte Carlo, The Roomate y That's My Boy. Al terminar Gossip Girl participó en otros filmes como Life Partners y también prestó su voz para narrar el documental Unity en 2015.

La televisión ha sido el medio donde más hemos podido disfrutar de esta talentosa actriz. Entre sus últimos trabajos están Single Parents de la ABC, donde durante dos temporadas ha interpretado al personaje de Angie D'Amato, un rol con el que ha incursionado de lleno en la comedia. Un género con el que continúa con su papel en Cómo conocí a vuestro padre, la serie de Disney+ encabezada por Hilary Duff.

En lo que respecta a su vida sentimental, Leighton Meester está casada con el también actor Adam Brody, muy conocido por su papel de Seth Cohen en la serie The O. C., otra ficción que también causó furor a principios de los 2000´s. La pareja se conoció en 2010 durante el rodaje de La hija de mi mejor amigo y sellaron su amor, cuantro años después, en una discreta ceremonia en California. Adam y Leigthon son padres de dos hijos: Arlo Day, una niña que nació en 2015, y un niño, cuyo nombre se desconoce, al que dieron la bienvenida en 2020.

Penn Badgley llegó a nuestras vidas como Dan Humphrey en Gossip Girl, un papel con el que nos enamoró. Tras su paso por la serie, el actor grabó algunas películas de bajo perfil y centró su atención en su faceta musical con su banda de rock indie Mothxr (que se lee como Mother, madre en inglés), con la que lanzó un álbum de estudio en 2016 y un par de sencillos y con la que se sube a tocar siempre que tiene ocasión.

Además de popularidad, Penn encontró el amor en la serie. Al igual que su personaje conquistaba el corazón de Serena van der Woodsen, él hizo lo propio fuera del set de grabación con el de Blake Lively y los dos actores se fueron enamorando en la vida real. De hecho, para el artista, la protagonista de El secreto de Adeline le salvó la vida ya que su relación con ella le hizo no ir por el mal camino.

Su historia de amor duró tres años, se separaron en 2010, pero siempre han mantenido una buena relación, de hecho, las grabaciones de la serie siguieron hasta 2012 y ambos continuaron trabajando juntos en el set de rodaje de manera cordial y sin ningún problema. Más tarde, Penn comenzaría a salir con Zoë Kravitz, un noviazgo que duró unos meses y no salió bien, algo que sí sucedió con Domino Kirke, con quien, tras comenzar una relación en 2014, decidía pasar por el altar en 2017.

Domine aportó al matrimonio un hijo de una relación anterior, que ahora tiene 12 años, del que Penn siempre ha ejercido como padre y, para colmar la felicidad de la pareja, en 2021, llegaba a sus vidas James,, el pequeño que tienen en común y que ahora tiene dos años.

Ahora, el actor, de 36 años, vuelve a triunfar profesionalmente con You, una de las ficciones más vistas de Netflix, de la mano del psicópata asesino en serie Joe Goldbergde, un rol muy diferente con el que lo conocimos, pero con el que también nos ha conquistado.

Seguro que recordarás al Chuck Bass de los primeros episodios de la serie ambientada en el Upper East Side de Nueva York con cara de niño y siempre pegado a una bufanda, un chico que fue madurando hasta convertirse en uno de los mayores empresarios de la ciudad y protagonizar uno de los mayores romances de la pantalla. Ed Westwick hizo un gran trabajo poniémdose en sus zapatos y haciendo evolucionar de manera magistral a su personaje. Tras su paso por la ficción de intrigas y cotilleos de la élite de Manhattan, el actor británico ha participando en películas como J. Edgar y Freaks of Nature y en series como Wicked City y Snack.

Ed, de 35 años, es un amante de la música y tiene su propio proyecto: For You, su banda tras The Filthy Youth, con la que, a día de hoy, sigue subiéndose al escenario. El artista es un apasionado de los viajes y España es uno de sus destinos habituales.

A principios de año, una foto hacia las delicias de muchos fans con un crossover entre Gossip Girl y Sin tetas no hay paraíso, dos de las series que más audiencia tuvieron a principios de los 2000. Miguel Ángel Silvestre compartía una instantánea junto a Ed Westwick, el Duque y Chuck Bass juntos, una auténtica fantasía para los ojos de sus seguidores que soñaban con un posible proyecto entre ambos. Por ahora, ese deseo tendrá que esperar ya que su encuentro solo se debía a la presencia de ambos en la Semana de la Moda de Milán para asistir al desfile de Giorgio Armani.

Chace Crawford, quien diera vida a Nate Archibald, ha seguido la estela de sus compañeros y, lejos de quedarse encasillado en la ficción adolescente, ha sabido reinventarse y seguir su camino profesional. El que se metiera en la piel del apuesto jugador de elite de lacrosse del Colegio St. Jude ha participado en películas como Mountain Men y Cry of Fear. Actualmente, el actor, de 37 años, triunfa en Prime Video con The Boys, serie basada en un cómic homónimo, donde lleva cuatro temporadas interpretando a un superhéroe con el personaje de The Deep.