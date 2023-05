Descubrimos la trepidante historia de amor de la protagonista de 'La reina Carlota'... ¡La realidad supera la ficción!

Si hay algo que nos gusta de Los Bridgerton son los trepidantes romances que recrea y que nos mantienen pegados a la pantalla para saber si los amantes acabarán juntos o no. Mientras esperamos la tercera temporada de la ficción, podemos ir abriendo boca con un nuevo título del universo de Shonda Rhimes, La reina Carlota, precuela de la serie, donde aparecen algunos personajes ya conocidos por la audiencia como Lady Agatha Danbury, papel interpretado por Adjoa Andoh. Pero, ¿sabías que la historia de amor de esta actriz en la vida real podría rivalizar con las de la producción de época? ¡Te la contamos!

El romance entre Adjoa Andoh, de 60 años, y el escritor Howard Cunnell parece estar sacado de una de las novelas de Julia Quinn. La actriz recuerda que se cruzó por primera vez con el que más tarde se convertiría en su esposo en la librería de Battersea Arts Centre en 1994. La artista tenía una compañía de teatro llamada Wild Iris con una pequeña oficina en el centro de Londres. "Un día, llegó uno de nuestros directores y dijo que alguien se estaba haciendo cargo de la librería de abajo y que estaba estupendo", explicaba la intérprete en una entrevista con The Guardian.

La curiosidad pudo con todos y, tanto ella y como el resto de sus compañeros, quisieron comprobar la información de su colega con sus propios ojos. "Entramos y allí estaba Howard. Era un hombre muy sonriente detrás de la caja registradora en un lugar soleado", rememoraba la actriz de El brujo.

Pero lo que la artista desconocía entonces es que, aunque para ella fuera la primera vez que lo veía, mientras estaba haciendo la mudanza, él ya había puesto sus ojos sobre la protagonista de Serengueti. "Había una hermosa escalera que subía a las oficinas. Había visto a Adjoa bajar esas escaleras y perdí la cabeza", confesaba Howard en la misma entrevista, dejando claro que sintió un auténtico flechazo.

Tras conocerse, la pareja fue trabando una fuerte amistad durante los meses siguientes. "Empezamos a hablarnos como si nos conociéramos desde siempre", reconocía Howard, de 59 años, quien, además de ser escritor y conferenciante, se ha formado como instructor de buceo y socorrista. Adjoa, que tiene una hija de una relación anterior, solía llevar a la niña a la librería. "A ella le encantaba estar allí y Howard a menudo contaba historias para niños. También empezó a hacerme descuentos en libros", reconocía la actriz, añadiendo que "ese es el camino al corazón de una chica: el cuidado de los niños y los libros".

No sería hasta finales de 1995 cuando su relación de amistad se convertía en algo más. Adjoa había estado de gira por todo el país con una obra de teatro llamada La muerte atrapa al cazador y, a su paso por Londres, Howard fue a verla actuar y cayó rendido ante su talento. "Esa fue la primera vez que la vi en el escenario y fue un momento electrizante", aseguraba el escritor, quien además reconocía que pensó que "no solo es hermosa e inteligente, también es brillante". Cuando The Guardian publicó una crítica positiva de la función, Howard la cortó y la guardó en su billetera para llevar siempre ese recuerdo consigo.

La pareja tiene una afición en común: el deporte rey, por lo que, poco después, Howard no dudó en invitarla a un partido del Arsenal. "Una de las cosas por las que nos unimos fue el fútbol. Fuimos juntos a Highbury. Fue muy romántico", afirmaba Adoja. El vínculo entre ambos creció rápidamente y, justo antes de Navidad, el literato fue a su casa para proponerle que empezaran algo serio. Desde ese momento, además de ir juntos al estadio, también disfrutaron del teatro, de la literatura y de los conciertos en directo.

Un año después, Adjoa y Howard tuvieron su primer hijo juntos y, en 1997, dieron la bienvenida al segundo. Su boda tuvo lugar en la iglesia St Saviours en Herne Hill, un distrito al sur de Londres, en 2001, y este año celebrarán 22 años de casados.

En el año 2000, Adjoa conseguía una gran oportunidad en la serie de médicos Casualty, lo que significaba que tenía que hacer viajes de manera regular. "Cuidé de los niños, lo cual me encantó", decía el conferenciante. "Creo que, debido a que ambos somos artistas, tenemos este entendimiento compartido de que, en algún momento durante un proyecto, el arte sería lo primero", aseguraba Howard.

La intérprete de Doctor Who y Howard vivieron en un primer momento en Brixton, al sur de la capital de Reino Unido. Ahora el matrimonio reside en Sussex pero, para ellos, "estar juntos es lo que realmente se siente como en casa". Ambos se quieren y se admiran y reconocen que sacan lo mejor de cada uno. "Hay un sentimiento de ser amado por lo que eres", reconocía Howard a The Guardian, quien añadía que "es un amor de adultos y es lo que más aprecio".